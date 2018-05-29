С миру по евро - Чернобылю "сорочка"...

Украине удалось собрать на Донорской конференции, приуроченной к 25-й годовщине Чернобыльской трагедии около 550 млн. евро. Между тем, наши власти рассчитывали на большее - 740 млн. евро. Именно столько, по заявлению главы МЧС Украины Виктора Балоги, не хватает на строительство безопасного «Укрытия» над разрушенным энергоблоком Чернобыльской АЭС. Помощь мирового сообщества нужна и для сооружения нового хранилища отработанного ядерного топлива ХОЯТ-2 и создания инфраструктуры для обращения с радиоактивными отходами. Деньги необходимы, чтобы окончательно остановить ЧАЭС. И хотя 15 декабря 2000 года последний действующий реактор ЧАЭС торжественно остановил второй президент Украины Леонид Кучма, символически повернув ключ аварийной защиты на сцене Дворца Украины, чтобы это действо стало реальностью нужно освободить все энергоблоки от ядерного топлива. А пока станция продолжает считаться действующей ядерной установкой. Как отметил министр по чрезвычайным ситуациям, на ЧАЭС задействованы все системы безопасности, а их стабильную работу обеспечивают порядка 3,5 тыс. человек. То есть, ситуация не из простых, особенно с учетом того, что срок эксплуатации действующего саркофага хоть и продлили еще на пять лет, его жизненный ресурс давно исчерпался. Поэтому совершенно понятна «отзывчивость» доноров и озабоченность украинских верхов.

Как заявил Президент Украины Виктор Янукович, нынешняя донорская конференция стала настоящим прорывом на фоне предыдущих подобных и ее результаты являются беспрецедентными.

Активность и единство "доноров" в желании таки решить вопрос с "Укрытием" оказались, пожалуй, даже несколько неожиданными для самой Украины. По представительности "Ядерный саммит" зашкаливал: для участия в нем в Киев съехались 35 иностранных делегаций, в т.ч. Генеральный секретарь ООН, президент Еврокомиссии, президенты Казахстана, Польши, Швейцарии, Венгрии, Хорватии, а также премьер-министры Франции, Литвы, Бельгии, Азербайджана, председатель Сената Румынии, вице-премьер-министр Государственного совета КНР, вице-премьер-министр Российской Федерации, генеральный директор МАГАТЭ, государственный секретарь по иностранным делам МИД Японии.

"Ядерный саммит" стал подтверждением того, что во многом украинской стороне удалось снять преграды, на которые не один год наталкивались попытки как Украины изыскать необходимые средства, так и попытки иностранных партнеров нам их предоставить. В результате одного дня работы "Донорской конференции" имеем следующий расклад крупнейших вливаний: ЕБРР – 120 млн. евро, Европейская комиссия - 110 млн. евро, США – 123 млн. долл., Франция – 47 млн. евро, Россия – 45 млн. евро, Германия – 42,4 млн. евро, Великобритания – 28,5 млн. фунтов. Вклад Украины составит 29 млн. евро.

Стоит разобраться, сколько в целом потратило человечество на разрешение чернобыльской проблемы...

Доноры и получатели: кто, сколько и на что...

Программа под названием "План строительства Укрытия", как пишет профильный официальный сайт ЕБРР, была разработана в 1997 году при участии международных экспертов из стран ЕС, США, Японии и Украины. В том же году страны "G7", Европейский Союз и другие финансирующие участники проекта – доноры, обратились к Европейскому банку реконструкции и развития с просьбой учредить фонд "Укрытие" для реализации программы. Банк действует в качестве руководителя фонда и обеспечивает контроль эффективности реализации проекта совместно с правительством Украины. ЕБРР подписал Соглашение о гранте с организациями-получателями финансовой помощи и выплачивает средства подрядчикам проекта.

На сегодняшний день Чернобыльский фонд "Укрытие" уже получил финансовую помощь из 23 стран, Европейского Союза и безвозмездную материальную помощь из шести стран. В 2009 году акционеры ЕБРР предоставили грант на 58 миллионов евро для строительства безопасного конфайнмента.

На конец 2010 года общая сумма, полученная фондом "Укрытие", составила 990 миллионов евро (включая поступления от управления ликвидными активами, денежный вклад ЕБРР и некоторые запланированные доходы). На сегодняшний день Ассамблея одобрила 9 Соглашений, предусматривающих предоставление грантов на сумму более 800 миллионов евро. В рамках этих соглашений, было заключено 162 контракта, из которых 135 уже выполнены.

Что касается отработанного ядерного топлива, то строительство второго хранилища для него финансируется через Соглашение о счёте обеспечения ядерной безопасности, которым управляет ЕБРР. В июле 2007 года финансирующие страны-доноры согласились финансировать завершение его строительства, что является ключевым объектом для прекращения эксплуатации 1-3 реакторов ЧАЭС. Пожертвования для Соглашения о счёте обеспечения ядерной безопасности предоставили 16 стран, плюс Европейская комиссия.

Кроме этого, в 2008 году ЕБРР предоставил грант на 77 миллионов евро для строительства второго (промежуточного) хранилища отработанного ядерного топлива. По состоянию на конец 2010 года, Соглашение о счёте обеспечения ядерной безопасности получило около 520 миллионов евро (включая поступления от управления ликвидными активами, денежный вклад ЕБРР и некоторые запланированные доходы). Были успешно завершены проекты в Болгарии, России и Литве общей стоимостью 140 миллионов евро.

Соглашение о счёте обеспечения ядерной безопасности было учреждено ЕБРР в 1993 году. Этот орган включает 15 стран и ЕС, до настоящего времени он получил более 300 миллионов евро пожертвований от своих доноров.

ЕБРР вступил в отдельное Соглашение о гранте с ЧАЭС, взяв на себя обязательство выделить 77 миллионов евро для строительства второго (промежуточного) хранилища отработанного ядерного топлива.

Кстати, в Рамочное соглашение с ЕБРР в 2010 году были внесены изменения, которые предусматривают увеличение украинских ресурсов, которые дополняют объем Чернобыльского фонда Украины - с 50 до 104,163 млн. долларов.

В соответствии с разделом 1 Рамочного соглашения, Украина взяла на себя обязательство дополнить ЧФУ собственными ресурсами в общем объеме 50 млн. долларов. Такие ресурсы должны предоставляться в виде имущественных взносов или же иным способом на всех этапах внедрения Плана мероприятий на объекте «Укрытие». Обязательства Украины составляют 6,51% начальной оценки стоимости плана мероприятий – 768 млн. американских долларов. На протяжении 2010-2012 гг. необходимо реализовать дополнительный взнос Украины в ЧФУ в объеме 32,163 млн. долларов.

Радуясь за Украину, получившую полмиллиарда евро на обезвреживание ядерной бомбы, часовой механизм которой держит в страхе человечество уже 25 лет, все равно задаешься вопросом – сколько же стоит это злополучное «Укрытие», на которое так щедро перечисляло деньги небезразличное мировое сообщество.

Первый вице-премьер-министр Андрей Клюев в октябре 2010 года заявил, что Украиной стоимость реализации проектов, связанных с переводом объектов ГСП «Чернобыльская АЭС» в экологически безопасную систему, оценивается в 1,55 млрд. евро.

А немногим ранее А.Клюев говорил, что окончательная стоимость строительства объекта «Укрытие» на четвертом энергоблоке ЧАЭС составляет 870 млн. евро. По его словам, увеличение стоимости объекта с 505 млн. долларов в 2004 году до 870 млн. евро в 2010 произошло в результате повышения требований к его безопасности.

Нельзя не вспомнить, что в феврале все того же 2010 года пресс-служба Счетной палаты распространила сообщение, в котором указывается на неэффективность расходования государственных и донорских средств при выполнении донорских программ в 2007-2009 годах. В частности, контрольное финансовое ведомство указывало на затягивание сроков строительства нового безопасного конфайнмента (НБК) над объектом «Укрытие» и как следствие - удорожание стоимости работ по проекту с 758 млн. евро до 1,6 млрд. евро.

Тогда, комментируя заявление СП бессменный генеральный директор государственного специализированного предприятия «Чернобыльская АЭС» Игорь Грамоткин заявил, что «тут очень серьезные вопросы, и по простому формальному признаку, что тут завышена цена, говорить нельзя, потому что за этим стоят очень сложные технические решения. Это только оценочная стоимость. Сегодня мы говорить о такой стоимости не можем до тех пор, пока не будет выполнен проект», - сказал он.

В то же время гендиректор не исключил, что окончательная стоимость строительства конфайнмента может быть скорректирована в сторону увеличения, поскольку украинская сторона как заказчик стремится включить в проект наиболее надежное оборудование, чтобы в дальнейшем избежать эксплуатационных рисков.

«Нам нужно не гоняться за сроками, а построить надежный безопасный объект, который Украина будет в состоянии эксплуатировать. И сроки должны определяться специалистами-атомщиками, а не специалистами в финансовой сфере, и уж тем более не бухгалтерами, которые проверяют правильность платежей или правильность взаиморасчетов», - сказал И.Грамоткин. Гендиректор выразил надежду, что строительство НБК завершится в 2013 году.

Как видим, сроки откладываются, а цены растут. И все острее начинаешь понимать, что "выбить" деньги - это только полдела, необходимо, чтобы эти средства были оперативно освоены. Так что, если к реализации проекта Украина не приступит в ближайшее время, то уже на сегодняшней международной конференции стоит договариваться о следующей встрече и о новых взносах сердобольной (а теперь - еще и напуганной "Фукусимой", что в принципе "подыграло" конференции) мировой общественности. Кстати, не исключено, что данный взнос доноров, как поговаривали в кулуарах ядерного саммита, может оказаться последним. Да и время строительства объектов, на которые Украина так усердно собирает деньги не первый десяток лет, ограничено. А пока, суть да дело, на площадке под новое «Укрытие» заливают фундамент...

Нана Черная (УНИАН)