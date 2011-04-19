Ядерная энергетика имеет будущее - Янукович

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что ядерная энергетика имеет будущее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, закрывая Киевский саммит по вопросам безопасного и инновационного использования ядерной энергии.

По его словам, это засвидетельствовала сегодняшняя конференция.

В то же время, как отметил глава Украинского государства, такое будущее возможно лишь, если международное сообщество даст ответ на технологические, природные вызовы, которые появляются перед ядерной энергетикой.

«Неотложной стала задача расширения и углубления практического взаимодействия между заинтересованными правительствами по совершенствованию и дальнейшему развитию ядерных технологий, внедрение инноваций в этой области», - заметил он, подчеркнув, что этого требуют все народы.

По его словам, последняя авария на «Фукусиме-1» заставила правительства пересмотреть роль и место ядерной энергетики в структуре национальных энергетических секторов. Также, нельзя игнорировать, что для многих государств, в том числе и для Украины, ядерная энергетика играет значительную роль в обеспечении энергетической и экономической безопасности.

«Она будет оставаться существенным фактором поддержки устойчивого развития народного хозяйства. Именно поэтому мы осознаем, что безопасность ядерной энергетики будущего может быть обеспечена лишь совместно», - отметил он.