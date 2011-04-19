Завершена подготовка национальных ТЭО «Южного потока» в Сербии, Словении, Австрии, Хорватии и Румынии

Москва. Завершена подготовка национальных технико-экономических обоснований (ТЭО) проекта «Южный поток» в Сербии, Словении, Австрии, Хорватии и Румынии.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром» по итогам встречи председателя правления российского газового монополиста Алексея МИЛЛЕРА и генерального директора ГП «Сербиягаз» Душана БАЯТОВИЧА.

«Участники встречи обсудили ход реализации совместных проектов - «Южный поток» и ПХГ «Банатский двор». Стороны особо отметили прогресс, достигнутый при подготовке технико-экономических расчетов сухопутных участков «Южного потока» в странах Европы: на сегодняшний день национальные ТЭО завершены не только в Сербии, но и в Словении, Австрии, Хорватии, Румынии», - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках переговоров А.МИЛЛЕР и Д.БАЯТОВИЧ рассмотрели вопрос продления контракта на поставку российского газа в Сербию. Было подчеркнуто, что дальнейшее развитие российско-сербского сотрудничества в газовой сфере должно базироваться на взаимовыгодной основе и учитывать долгосрочные стратегические интересы сторон.

Справка УНИАН. В 2010 году «Газпром» поставил в Сербию 1,76 млрд. куб. м природного газа. Транспортировкой, распределением и хранением природного газа на территории Сербии занимается государственное предприятие «Сербиягаз», образованное правительством Республики Сербия в результате реорганизации государственного предприятия «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) 1 октября 2005 года.

В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа

ОАО «Газпром» планирует строительство газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы – проект «Южный поток».

Предусматривается, что мощность «Южного потока» будет наращиваться постепенно. Общая проектная производительность морского участка «Южного потока» составит 63 млрд. куб. м в год. Ввод в эксплуатацию первой нитки газопровода запланирован на конец 2015 года.

Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией были подписаны межправительственные соглашения. Потенциальным участником «Южного потока» также является Румыния.

В настоящее время осуществляется разработка Сводного технико-экономического обоснования «Южного потока», включающего в себя ТЭО морского участка, а также ТЭО газопроводов на территориях стран Южной и Центральной Европы.