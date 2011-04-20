Нефть на сегодняшних торгах уже подорожала до 108,91 долл./барр.

Фьючерсы на нефть на торгах в среду, 20 апреля, растут в цене на данных по строительству новых домов в США и сильных финансовых отчетностях крупных компаний, что, по мнению инвесторов, может свидетельствовать о восстановлении экономики и вызвать рост спроса на "черное золото".

Так, стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI на электронных торгах в Нью-Йорке уже выросла на 0,63 доллара, или на 0,58% - до 108,91 доллара за баррель.

Майские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросли на 0,53 доллара, или на 0,44% - до 121,86 доллара за баррель, передает Bloomberg.