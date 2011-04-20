«Киевэнерго» начало строительство подстанции «Московская»

ПАО «Киевэнерго» в рамках подготовки столицы к проведению финальной части чемпионата Европы по футбола 2012 года начало строительство новой подстанции 110/10 кВ «Московская» с линией электропередачи 110 кВ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, в 2011 году на строительство подстанции в инвестиционной программе «Киевэнерго» предусмотрено 192,5 млн. грн.

«Введение новой подстанции, с одной стороны, повысит надежность системы энергоснабжения столицы во время проведения Евро-2012, с другой – предоставит возможность подключать новых потребителей Голосеевского и части Печерского районов, что особенно актуально сегодня, в условиях активного строительства, которое сейчас здесь ведется», – сообщил технический директор ПАО "Киевэнерго" Александр ЗАЙЦЕВ.

Все работы по строительству подстанции «Московская» выполняются согласно графику. Завершение строительства подстанции и введение ее в эксплуатацию планируется в первом квартале 2012 года. В целом в рамках подготовки к Евро-2012 компанией определены первоочередные мероприятия общей стоимостью 794 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Киевэнерго» – акционерная энергоснабжающая компания, которая обеспечивает полный цикл энергоснабжения Киева, с единственным процессом производства, передачи, распределения и сбыта электрической и тепловой энергии конечным потребителям. Генерация электрической энергии АК «Киевэнерго» осуществляется на двух теплоэлектроцентралях – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 общей установленной электрической мощностью 1,2 ГВт. Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью 11,5 тыс. км. Производство тепловой энергии «Киевэнерго» выполняется на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на станциях теплоснабжения и в котельных.

Контрольный пакет акций АК "Киевэнерго" (50% +1 акция) принадлежит государству в лице НАК "Энергетическая компания Украины".

38,9% контролирует частный энергетический холдинг ДТЭК (Донецк).