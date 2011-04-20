Новые энергоблоки ХАЭС способны выдержать землетрясение до 9 баллов - ОГА

Третий и четвертый энергоблоки Хмельницкой АЭС, которые планируются достроить за средства российских инвесторов, выдержат сейсмологическую активность до 9 баллов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Хмельницкой ОГА по финансово-экономическим вопросам и инвестиционной политики Леонид ГУРАЛЬ.

“По нашим проверкам, ХАЭС может выдержать землетрясение до 8 баллов, а, согласно разработанным проектам, 3-й и 4-й энергоблоки могут выдержать землетрясение до 9 баллов”, - заверил он.

По его словам, по сейсмологическим данным, в нашей области землетрясение максимально может быть 4 балла.

Кроме того, чиновник отметил, что на ХАЭС ведутся подготовительные работы к началу строительства 3-го и 4-го энергоблоков.

“Сейчас на ХАЭС идет подготовка производственной базы для изготовления конструкций для 3-го и 4-го энергоблоков. Готовятся строительные сооружения для строителей, которые будут выполнять строительные работы. Также разработано технико-экономическое обоснование, которое представлено на рассмотрение и утверждение государственной экспертизе. В мае на территории всей области проведем общественные слушания по этому вопросу”, - рассказал заместитель председателя Хмельницкой ОГА.

Как сообщал УНИАН, российские предприятия начали подготовительные работы по изготовлению корпусов реакторов для достройки 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в рамках контракта НАЭК «Энергоатом» и ЗАО «Атомстройэкспорт» (Россия).

Напомним, НАЭК «Энергоатом" планирует до июня согласовать с генеральным подрядчиком достройки 3-го и 4-го энергоблока Хмельницкой АЭС - компанией «Атомстройэкспорт» (АТЭ) стоимость работ и оборудования в рамках коммерческого контракта.

Справка УНИАН . 9 июня 2010 года Кабинет министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Соглашением предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO. Минтопэнерго утвердило решение межведомственной комиссии о признании победителем конкурса «Атомстройэкспорта», который представил проект реакторной установки В-392.