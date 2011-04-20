Янукович: выделенные на объект «Укрытие» средства будут под международным контролем

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заверяет, что средства, выделенные на объект «Укрытие» на Чернобыльской АЭС, будут под надежным международным контролем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам на совместной пресс-конференции с Генеральным секретарем ООН Паном Ги МУНОМ и генеральным директором МАГАТЭ Юкия АМАНО.

В.ЯНУКОВИЧ также подчеркнул, что кроме международных организаций есть главный орган, который будет контролировать использование средств – Европейский банк реконструкции и развития.

Как сообщал УНИАН, по данным В.ЯНУКОВИЧА, 19 апреля на донорской конференции в Киеве на реализацию чернобыльских проектов было собрано около 550 млн. евро.

По данным министра по чрезвычайным ситуациям Виктора БАЛОГИ, на строительство нового безопасного конфайнмента «Укрытие» над разрушенным энергоблоком не хватает 740 млн. евро.

Справка УНИАН. 17 сентября 2007 года ГСП «Чернобыльская АЭС» и французский концерн Novarka подписали контракт на строительство нового безопасного конфайнмента над объектом «Укрытие» Чернобыльской АЭС.

Планировалось, что стоимость работ по сооружению НБК по контракту будет составлять 505 млн. долл., срок строительства объекта – 5 лет.

Концептуальный проект НБК в форме арки был разработан консорциумом Bechtel-Battelle-EDF с привлечением украинского подрядчика – консорциуму «КСК» в 2003 году. Проект получил положительное заключение «Укринвестэкспертизы» и был утвержден распоряжением Кабинета министров Украины в июле 2004 года.

Основные характеристики НБК: ширина арки – 257 м, высота – 108 м, длина – 150 м. Проектный срок эксплуатации – 100 лет.