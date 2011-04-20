Директор МАГАТЕ: мир не откажется от ядерной энергетики

Чернобыль. Генеральный директор МАГАТЭ Юкия АМАНО считает, что мир не откажется от ядерной энергетики, поэтому подчеркивает необходимость увеличивать безопасность ядерных объектов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Чернобыле на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Генеральным секретарем ООН Пан Ги МУНОМ.

«Нам нужна энергия, чистая энергия», - сказал Ю.АМАНО.

Он заметил, что ядерная энергия является более экологической, поэтому страны не откажутся от ее использования.

В то же время, Ю.АМАНО считает, что от аварии на Чернобыльской АЭС и на АЭС «Фукусима-1» следует вынести уроки.