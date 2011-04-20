Директор МАГАТЕ: мир не откажется от ядерной энергетики
11:41, 20 апреля 2011Энергетика
1
Чернобыль. Генеральный директор МАГАТЭ Юкия АМАНО считает, что мир не откажется от ядерной энергетики, поэтому подчеркивает необходимость увеличивать безопасность ядерных объектов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Чернобыле на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Генеральным секретарем ООН Пан Ги МУНОМ.
«Нам нужна энергия, чистая энергия», - сказал Ю.АМАНО.
Он заметил, что ядерная энергия является более экологической, поэтому страны не откажутся от ее использования.
В то же время, Ю.АМАНО считает, что от аварии на Чернобыльской АЭС и на АЭС «Фукусима-1» следует вынести уроки.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter