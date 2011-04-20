ВР ратифицировала Соглашение о перевозке ядерных материалов через территорию Украины

13:45, 20 апреля 2011
Энергетика
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Верховная Рада ратифицировала Соглашение между Кабинетом министров Украины, правительством Российской Федерации и правительством Словацкой Республики о перевозке ядерных материалов между РФ и Словакией через территорию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона проголосовали 260 народных депутатов из 391 зарегистрированного в сессионном зале.

Соглашением устанавливается, в частности, что перевозка специальных грузов осуществляется железнодорожным транспортом, в прямом сообщении без перегрузки, по территории России, Словакии и Украины.

Пересечение государственной границы государств сторон персоналом сопровождения специальных грузов и охраной, перемещение через государственные границы специальных грузов, а также вооружение и снаряжение охраны и персонала сопровождения осуществляется в соответствии с законодательством каждой из государств.

Определяется, что обязательным условием для осуществления перевозок специальных грузов в рамках соглашения является наличие контрактов, которые заключаются между соответствующими юридическими лицами РФ и Словакии.

Украина обеспечивает транзит транспорта со специальными грузами через свою территорию.

Порядок оформления разрешительных документов на транзит транспорта со специальными грузами через территорию Украины регулируется законодательством Украины.

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