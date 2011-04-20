ВР ратифицировала Соглашение о перевозке ядерных материалов через территорию Украины
Верховная Рада ратифицировала Соглашение между Кабинетом министров Украины, правительством Российской Федерации и правительством Словацкой Республики о перевозке ядерных материалов между РФ и Словакией через территорию Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона проголосовали 260 народных депутатов из 391 зарегистрированного в сессионном зале.
Соглашением устанавливается, в частности, что перевозка специальных грузов осуществляется железнодорожным транспортом, в прямом сообщении без перегрузки, по территории России, Словакии и Украины.
Пересечение государственной границы государств сторон персоналом сопровождения специальных грузов и охраной, перемещение через государственные границы специальных грузов, а также вооружение и снаряжение охраны и персонала сопровождения осуществляется в соответствии с законодательством каждой из государств.
Определяется, что обязательным условием для осуществления перевозок специальных грузов в рамках соглашения является наличие контрактов, которые заключаются между соответствующими юридическими лицами РФ и Словакии.
Украина обеспечивает транзит транспорта со специальными грузами через свою территорию.
Порядок оформления разрешительных документов на транзит транспорта со специальными грузами через территорию Украины регулируется законодательством Украины.