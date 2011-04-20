ВР не включила в повестку дня вопрос о моратории на повышение тарифов и цен

Верховная Рада Украины отказалась включить в повестку дня сессии вопрос об установлении моратория на повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали лишь 119 народных депутатов из 390, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовали за включение данного вопроса в повестку дня фракции Партии регионов и Народной партии.

"За" голосовали 63 депутата от "БЮТ-Батьківщини", 24 - от НУ-НС, 25 - от КПУ и два члена группы "Реформы во имя будущего".

Проектом постановления, внесенным народным депутатом от НУ-НС Арсением ЯЦЕНЮКОМ, предусматривалось, в связи с прекращением действия Закона «О временном запрещении взыскания с граждан Украины пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги» и возобновлением взыскания пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги, установить мораторий на повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги до выполнения государством своих обязательств по выплате зарплат, пенсий, стипендий, других денежных выплат населению.