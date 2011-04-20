Еврокомиссия планирует ужесточить наказания за загрязнение вод при добыче нефти

Брюссель. Комиссар ЕС по вопросам энергетики Гунтер ЭТТИНГЕР готовит проект законодательства, предполагающий ужесточение наказания за загрязнение вод при добыче нефти.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники, близкие к офису комиссара.

По информации агентства, законопроект предполагает взимание штрафов за загрязнение вод в радиусе 200 морских миль от европейских берегов, в то время как ныне действующее законодательство предполагает штрафы только за загрязнение вод в радиусе 12 морских миль.

Ожидается, что новый проект будет представлен комиссаром в июле.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля в Мексиканском заливе произошла авария на плавучей буровой платформе Deepwater Horizon, принадлежащей BP.

В результате аварии 11 человек погибли, 4,9 млн. баррелей нефти оказалось в водах Мексиканского залива, а компании понадобилось 85 дней для того, чтобы прекратить выливание нефти.

После аварии в Европе активно обсуждали возможные действия по предотвращению подобных аварийных ситуаций.