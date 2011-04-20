Кабмин внес изменения в целевую программу по энергоэффективности до 2015 года

Кабинет министров Украины внес изменения в государственную целевую программу по энергоэффективности на 2010-2015 гг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Николай ПАШКЕВИЧ со ссылкой на решение, принятое сегодня правительством.

По его словам, основной целью изменений является содействие развитию производства альтернативных видов топлива и производства энергии из возобновляемых источников.

Н.ПАШКЕВИЧ отметил, что, согласно обновленному документу, поставлен приоритет достижения доли альтернативной энергетики в энергобалансе страны до 2015 года на уровне не менее 10%.

Также, сообщил Н.ПАШКЕВИЧ, изменен общий объем финансирования мероприятий программы с 285 до 360 млрд. грн.

«Увеличение будет происходить преимущественно благодаря привлечению частных инвестиций», - сказал глава госагентства.

Он также напомнил, что в текущем году на реализацию программы планируется направить из Госбюджета 910 млн. грн., а также привлечь из местных бюджетов 2 млрд. грн., из других источников – 27,97 млрд. грн.

Финансирование в текущем году будет направлено на мероприятия по строительству и реконструкции электросети подстанций для присоединения объектов альтернативной энергетики, на исследования потенциала регионов по размещению мощностей по генерации энергии из возобновляемых источников, а также другие научно-исследовательские работы в сфере энергоэффективности.

Н.ПАШКЕВИЧ также сообщил, что на сегодняшний день Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению предварительно уже отобрало 172 из 548 поданных регионами проектов, которые будут реализовываться в рамках государственной программы.

Н.ПАШКЕВИЧ отметил, что в ходе реализации программы в текущем году планируется достичь снижения энергоемкости ВВП на 3,3% по сравнению с 2010 годом и обеспечить уменьшение доли природного газа в энергобалансе страны на 3 млрд. кубометров. Также он сообщил, что результатом реализации программы в 2011 году должно стать уменьшение потерь тепловой энергии в зданиях бюджетных учреждений на 10% за счет проведения их санации.