Транспортировка газа по «Северному потоку» начнется в октябре-ноябре – Путин

Москва. В октябре-ноябре текущего года будет начата транспортировка газа по газопроводу «Северный поток».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил премьер-министр России Владимир ПУТИН, выступая перед Госдумой с отчетом о работе правительства в 2010 году.

«В июне она (прокладка «Северного потока» – УНИАН) закончится и в июле будет подан технологический газ, а в октябре-ноябре мы начнем поставлять газ потребителям в Европе. Работа завершается», – сказал В.ПУТИН.

При этом он выразил уверенность, что будут достигнуты успехи и по другим направлениям, что еще больше укрепит энергобезопасность России.

«Когда-то Петр І прорубал окно в Европу. Для чего? Прежде всего для осуществления экономической деятельности и торговли. Нам с точки зрения выхода на внешние рынки форточку завинтили. Сложно стало через транзитные страны проходить», – сказал премьер-министр России.

Он также подчеркнул, что для РФ крайне важен прямой выход на рынки сбыта традиционных товаров. «Это наш стратегический выбор, и мы будем двигаться. Мы не будем ущемлять интересы транзитных государств, но с учетом того, что сейчас происходит в Европе после катастрофы на Фукусиме-1, потребности в энергосырье будут только возрастать», – сказал В.ПУТИН и добавил, что это приведет к востребованности новой энергетической инфраструктуры.

Он также напомнил, что Германия приняла решения отказаться от использования АЭС.

Справка УНИАН. «Северный поток» – новый маршрут экспорта российского газа в Европу. Газопровод пройдет через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район г. Выборг) до побережья Германии (район г. Грайфсвальд). Протяженность газопровода составит около 1200 км. Ввод в эксплуатацию первой нитки «Северного потока» производительностью 27,5 млрд. куб. м газа в год намечен на 2011 год. Завершение строительства второй нитки газопровода в 2012 г. приведет к увеличению его пропускной способности до 55 млрд. куб. м.

Проект «Северный поток» реализует совместное предприятие Nord Stream AG, учрежденное с целью планирования, строительства и последующей эксплуатации морского газопровода. ОАО «Газпром» владеет 51% консорциума, E.ON Ruhrgas AG и BASF/Wintershall GmbH имеют равные доли по 15,5%, а доли N.V. Nederlandse Gasunie и GDF SUEZ составляют по 9%.