«Нафтогаз» вернул «РосУкрЭнерго» 12,1 млрд. кубометров газа - Фирташ

НАК «Нафтогаз Украины» вернула «РосУкрЭнерго» (Швейцария) все 12,1 млрд. кубометров газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам совладелец «РосУкрЭнерго» Дмитрий ФИРТАШ, отвечая на вопрос относительно возврата природного газа, ранее незаконно отчужденного у компании «РосУкрЭнерго».

«Мы свое вернули – статус-кво восстановлен», - сказал Д.ФИРТАШ.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз» должен был завершить возврат 12,1 млрд. кубометров газа компании RosUkrEnergo AG до конца второго квартала 2011 года.

По состоянию на 1 марта т. г. НАК «Нафтогаз Украины» вернула компании «РосУкрЭнерго» около 7 млрд. куб. м газа.

Справка УНИАН. В конце ноября 2010 года «Нафтогаз Украины», RosUkrEnergo и «Газпром» заявили о полном урегулировании спора по возврату украинским холдингом 12,1 млрд. куб. м газа.

Согласно достигнутым договоренностям, во исполнение решения Арбитражного института торговой палаты в Стокгольме «Нафтогаз» возвратит RosUkrEnergo 12,1 млрд. куб. м, RosUkrEnergo погасит 1,7 млрд. долл. задолженности перед «Нафтогазом» и 810 млн. долл. перед группой компаний «Газпром». Все суды, в том числе Верховный Суд Украины, подтвердили это обязательство.

По словам совладельца RosUkrEnergo Дмитрия ФИРТАША, швейцарская компания перечислила НАК «Нафтогаз Украины» 1,7 млрд. долл. долга, переуступленного украинскому госхолдингу российским «Газпромом» в 2009 году. По его словам, НАК также получила 450 млн. долл. за услуги по транзиту и хранению газа RosUkrEnergo.