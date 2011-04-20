Украина и Россия договорились о создании рабочей группы по вопросам поставок газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО в ходе первой международной конференции «Энергетическая политика Украины: вопросы нетрадиционного газа», проходящей в Киеве.

«Вчера к нам приезжал вице-премьер правительства России Игорь СЕЧИН, и мы обсудили аспекты, связанные с поставками газа. Переговоры будут продолжены», - сказал он.

При этом Ю.БОЙКО добавил, что «мы договорились о создании рабочей группы, которая будет отрабатывать эти вопросы. Идет конструктивный диалог».

Как сообщал УНИАН, 13 апреля т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на заседании Кабинета министров, комментируя результаты встречи с председателем правительства России Владимиром ПУТИНЫМ, сообщил, что В. ПУТИН пообещал поручить вице-премьер-министру РФ Игорю СЕЧИНУ 19 апреля обсудить с правительством Украины вопрос обоснованности формулы цены на газ.

В связи с этим А.АЗАРОВ поручил первому вице-премьер-министру Андрею КЛЮЕВУ, министру энергетики и угольной промышленности Юрию БОЙКО в переговорах с И.СЕЧИНЫМ использовать все аргументы, информацию и анализ, которые есть у Украины относительно ценообразования на газ, как для Украины, так и для стран Европы.

12 апреля Н.АЗАРОВ во время встречи с В.ПУТИНЫМ заявил, что цена российского газа, поставляемого Украине в соответствии с контрактами 2009 года, не отражает рыночной стоимости, которая сформировалась в странах Европейского Союза, и существенно превышает цену на альтернативные виды топлива. «Наше желание - выйти на экономически обоснованное и справедливое определение формулы цены на газ для Украины», - сказал Н.АЗАРОВ.