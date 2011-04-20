Фирташ прогнозирует проигрыш «Нафтогаза» в разбирательстве с РУЭ

Бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ прогнозирует проигрыш НАК «Нафтогаз Украины» в разбирательстве с «РосУкрЭнерго», относительно выполнения ранее заключенных контрактов на хранение и транзит природного газа, продолжающееся в Стокгольмском арбитражном суде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам.

Д.ФИРТАШ не уточнил детали нового дела, рассматриваемого Стокгольмским судом в отношении НАК «Нафтогаз Украины» и «РосУкрЭнерго».

«Это претензии НАК, а не наши – НАК выставил ряд своих претензий, но я думаю, что у них ничего не получится», - сказал Д.ФИРТАШ и добавил: «Это окончание старого дела».

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» вернула «РосУкрЭнерго» (Швейцария) все 12,1 млрд. кубометров газа.

«Нафтогаз» должен был завершить возврат 12,1 млрд. кубометров газа компании RosUkrEnergo AG до конца второго квартала 2011 года.

По состоянию на 1 марта т. г. НАК «Нафтогаз Украины» вернула компании «РосУкрЭнерго» около 7 млрд. куб. м газа.

Справка УНИАН. В конце ноября 2010 года «Нафтогаз Украины», RosUkrEnergo и «Газпром» заявили о полном урегулировании спора по возврату украинским холдингом 12,1 млрд. куб. м газа.

Согласно достигнутым договоренностям, во исполнение решения Арбитражного института торговой палаты в Стокгольме «Нафтогаз» возвратит RosUkrEnergo 12,1 млрд. куб. м, RosUkrEnergo погасит 1,7 млрд. долл. задолженности перед «Нафтогазом» и 810 млн. долл. перед группой компаний «Газпром». Все суды, в том числе Верховный Суд Украины, подтвердили это обязательство.

По словам совладельца RosUkrEnergo Дмитрия ФИРТАША, швейцарская компания перечислила НАК «Нафтогаз Украины» 1,7 млрд. долл. долга, переуступленного украинскому госхолдингу российским «Газпромом» в 2009 году. По его словам, НАК также получила 450 млн. долл. за услуги по транзиту и хранению газа RosUkrEnergo.