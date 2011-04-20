ВСК ВР обратилась в МИД с просьбой помочь в получении документов о списании долгов ЕЭСУ

Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию обстоятельств подписания соглашений между НАК “Нафтогаз Украины” и компанией “Газпром” на предмет наличия признаков государственной измены обратилась в МИД Украины с просьбой помочь в получении документов от прокуратуры Российской Федерации по поводу списания долгов компания “Единые энергетические системы Украины” (ЕЭСУ) и о прекращении уголовного дела в отношении Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом заявила в интервью журналистам председатель этой комиссии Инна БОГОСЛОВСКАЯ по результатам заседания ВСК.

Как передает корреспондент УНИАН, И.БОГОСЛОВСКАЯ подчеркнула: «мы обратились к Министерству иностранных дел Украины с просьбой посодействовать в рамках договора о правовой помощи в получении нами документов об обстоятельствах списания или не списания долгов ЕЭСУ перед Министерством обороны Российской Федерации и об обстоятельствах прекращения уголовного дела в отношении Ю.ТИМОШЕНКО».

По ее словам, комиссия получила ответ от Генеральной прокуратуры России о том, что уголовное дело в отношении Ю.ТИМОШЕНКО «было прекращено по нереабилитирующих обстоятельствах в связи с истечением срока давности».

И.БОГОСЛОВСКАЯ подчеркнула, что по этому поводу возникают вопросы, поскольку по уголовному кодексу РФ строк привлечения по статье, которая вменялась Ю.ТИМОШЕНКО, составляет 10 лет и в таком случае выходит, что уголовное дело «было прекращено на полтора года раньше, чем прокуратура имела право его прекратить».

Она подчеркнула, что в такой ситуации нужно само постановление Генеральной прокуратуры РФ о прекращении уголовного дела.

По словам главы ТСК, «это дело не могло быть прекращено без письменного заявления ТИМОШЕНКО о том, что она признает свою вину и просит уголовное дело в отношении нее прекратить».

И.БОГОСЛОВСКАЯ подчеркнула, что ВСК хочет ответа - было ли такое обращение Ю.ТИМОШЕНКО. «Если человек написал такое заявление в прокуратуру Российской Федерации, а в должности премьер-министра Украины подписал газовые соглашения по цене, которая выше чем любая рыночная цена в Европе, то здесь очевидна связь, которую должны будут устанавливать правоохранительные органы», - сказала И.БОГОСЛОВСКАЯ.

И.БОГОСЛОВСКАЯ также сообщила, что в комиссии есть постановление Днепропетровского окружного административного суда от 24 ноября 2009 года о прекращении деятельности корпорации ЕЭСУ по обстоятельствам, связанным с тем, что компания год не сдавала финансовую отчетность.

По ее словам, если бы ЕЭСУ «проходила нормальную процедуру ликвидации, то компания должна была бы предъявить все реестры кредиторской и дебиторской задолженности и было бы видно, есть ли долг перед Министерством обороны России более чем на 300 млн. долл.».

Также И.БОГОСЛОВСКАЯ сказала, что, по информации, которая есть в комиссии, по поводу ликвидации компании в суд обращалась налоговая инспекция Жовтневого района Днепропетровска. И.БОГОСЛОВСКАЯ подчеркнула, что ВСК обратилась в государственную налоговую администрацию с тем, чтобы провести служебную проверку и выяснить, на каких основаниях было такое обращение в суд, «поскольку здесь нужно возбуждать, с моей точки зрения, уголовное дело относительно налоговиков и судей».