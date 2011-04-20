Украина и Китай договорились о сотрудничестве в ряде отраслей

В ходе первого заседания Межправительственной комиссии по сотрудничеству Украина и Китай договорились о развитии сотрудничества в угольной промышленности, сельском хозяйстве и других сферах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-премьер-министра - министра экономической политики и торговли Украины Андрея КЛЮЕВА.

В частности, в рамках заседания комиссии достигнута договоренность об участии китайской компании «Научно-техническая государственная компания «Tiandi Science & Technology CO, LTD» в модернизации технического оборудования шахт Украины. По итогам работы комиссии было подписано соответствующее соглашение между этой китайской компанией и Министерством энергетики и угольной промышленности Украины.

Кроме этого обсуждалось участие Международной строительной компании при Китайской корпорации строительства гидроэнергетических объектов в строительстве малых гидроэлектростанций в Украине.

Также стороны договорились ускорить подготовку проекта сотрудничества между Министерством энергетики и угольной промышленности Украины и Китайской машиностроительной корпорацией СИНОМАШ по строительству парогазовой электростанции в г. Щелкино (АР Крым).

Были обсуждены возможности привлечения ведущих китайских предприятий к модернизации транспортной инфраструктуры Украины, беспрепятственного осуществления контейнерных перевозок по маршруту Китай - Украина - страны Западной Европы.

Также достигнута договоренность провести переговоры во втором полугодии 2011 года по сотрудничеству в области авиатранспорта.

По итогам заседания комиссии подписано соглашение об инвестиционном сотрудничестве по проекту бесхлорных калийных удобрений в г. Калуш между Министерством экологии и природных ресурсов Украины, Ивано-Франковской обладминистрацией, предприятием с иностранными инвестициями "КИТПРЕД" и Китайской инженерной компанией «Вухуань Инжиниринг»», Государственным экспортно-импортным банком КНР.

Также подписан Меморандум о создании китайско-украинского технопарка в области сельского хозяйства. Кроме этого обсуждались возможности расширения экспортно-импортных поставок сельскохозяйственной продукции, развитие сотрудничества между научными учреждениями аграрного направления по повышению квалификации и обмену специалистами аграрного сектора Украины и КНР.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в области науки и технологий, особенно в сферах сварки, морского оборудования, новых материалов, авиа-, судо- и машиностроения, телекоммуникационных технологий, разумного использования природных ресурсов и медицины.

С целью расширения двустороннего сотрудничества в области образования участники заседания обсудили возможности интенсификации обмена учащимися общеобразовательных школ, договорились о содействии прямому сотрудничеству между высшими учебными заведениями обоих государств, особенно в прикладных отраслях, в увеличении государственных квот обмена студентами и стажерами.

Также по итогам первого заседания Межправительственной комиссии были подписаны Меморандум между Государственным агентством по инвестициям и управлению национальными проектами Украины и Министерством коммерции КНР и Меморандум о взаимопонимании и установлении сотрудничества между Украинским союзом промышленников и предпринимателей и Китайской торгово-промышленной палатой по импорту и экспорту машино- и электротехнической продукции.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля т.г. была создана Межправительственная украинско-китайская комиссия по сотрудничеству под председательством первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Украины Андрея КЛЮЕВА и вице-премьер-министра Госсовета Китайской Народной Республики ЧЖАН Децзян.

Ее первое заседание прошло в этот же день в Киеве.

Украина и Китай планируют увеличить товарооборот с 7,7 млрд. долл. в 2010 году до 10 млрд. долл. по итогам 2011 года.