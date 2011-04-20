Предприятия компании Ostchem с 1 апреля получают среднеазиатский газ – Фирташ

Химические предприятия, входящие в состав холдинговой компании Ostchem, начиная с 1 апреля, получают среднеазиатский природный газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ.

«Мы сделали очень просто, не придумали ничего нового – поставили Ostchem, которая сама покупает и привозит среднеазиатский газ в Украину», – сообщил Д.ФИРТАШ.

При этом он отметил, что в схеме поставок среднеазиатского газа отсутствует «Газпром» и «Нафтогаз Украины».

Отвечая на вопрос о цене газа, Д.ФИРТАШ отметил, что «к сожалению, цена поставляемого газа намного выше 170 долл. за тыс. куб. метров».

Справка УНИАН. Ostchem Group основана в Вене (Австрия) в 2004 году. В настоящее время холдинговая группа владеет компаниями и предприятиями в Восточной, Центральной Европе и Центральной Азии, включая Украину, Германию, Эстонию, Россию, Швейцарию, Италию и Таджикистан. Корпоративным центром Ostchem Group является компания Ostchem Holding AG.

Являясь вертикально интегрированной компанией, Ostchem Group контролирует все этапы производственного цикла и последующие бизнес-процессы: от добычи и переработки сырья, производства готовых материалов до организации логистики и поставок продукции конечным потребителям.

Химические предприятия Ostchem Group производят и осуществляют международные поставки минеральных удобрений, органических кислот, жидкого азота, технического кислорода и других видов продукции.

Основные ее активы в Украине – «Крымский содовый завод», «Ривнеазот», «Крымский титан», арендующий мощности Иршанского и Вольногорского ГОКов, «Стирол».