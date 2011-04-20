Долг "Теплоэнерго" перед Крюковским ВСЗ превысил 5,7 млн. грн.

Кременчугское коммунальное предприятие «Теплоэнерго» задолжало Крюковскому вагоностроительному заводу за поставленное тепло и горячую воду более 5,7 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель наблюдательного совета завода Владимир ПРИХОДЬКО.

«Ситуация с платежами «Теплоэнерго» катастрофическая. Такого давно не было, чтобы так прогрессивно росли долги. На сегодня их долг уже 5 млн. 741 тыс. грн. Они также должны ДК «Газ Украины», которое может опломбировать котельные и оставить кременчужан без горячей воды. Мы провели эксперимент и проверили, есть ли долги у жителей города, работающих на нашем заводе. Таких людей мало. Тогда куда же «Теплоэнерго» девает деньги?» - сказал В.ПРИХОДЬКО.

В «Теплоэнерго» УНИАН сообщили, что долги накапливаются из-за разницы в тарифах, и пообещали погасить задолженность перед заводом до начала нового отопительного периода.

Справка УНИАН. Кременчугское коммунальное предприятие «Теплоэнерго» обеспечивает теплом и горячей водой часть Кременчуга ( микрорайоны Крюков, Раковка, Первый, Второй и Третий Занасыпи).

ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.