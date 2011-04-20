Украина пересмотрит подходы к строительству ядерных блоков в связи с аварией на «Фукусиме»

Украина пересмотрит технические подходы к строительству новых ядерных блоков в связи с аварией на японской АЭС «Фукусима-1».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО в ходе первой международной конференции «Энергетическая политика Украины: вопросы нетрадиционного газа».

«Мы пересмотрим технические подходы к новым ядерным блокам и будем строить на тех технологических принципах, которые позволят их эксплуатировать спокойно», - сказал он.

Также министр добавил, что сегодня делегация украинских специалистов–ядерщиков отбыла в Брюссель для отработки критериев проведения стресс-тестов на украинских АЭС.

Как сообщалось, после разрушительного землетрясения в Японии 11 марта и последовавшего за ним цунами на АЭС "Фукусима-1" была зафиксирована серия аварий, вызванных выходом из строя системы охлаждения. 12 апреля японское агентство по ядерной и промышленной безопасности объявило о присвоении седьмого уровня опасности аварии на "Фукусиме-1". Такой максимальный уровень ядерной опасности устанавливался лишь однажды - во время аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Министры энергетики Евросоюза договорились о необходимости проведения так называемых стресс-тестов для проверки готовности существующих в Европе атомных электростанций к обеспечению безопасности в случае землетрясений, террористических атак, других чрезвычайных происшествий.

25 марта президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ заявил о намерении предложить России и Украине принять участие в разработке критериев проведения тестов на безопасность атомных электростанций и осуществлять подобные тесты.