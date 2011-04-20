Пересмотр цены газа - «процесс начался»

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что в решении вопроса по пересмотру формулы цены на газ, закупаемый в России, «процесс начался».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе встречи с президентом Европейского банка реконструкции и развития Томасом МИРОВЫМ.

«Вчера у нас состоялись переговоры с вице-премьер-министром России СЕЧИНЫМ. Пока еще рано говорить о каких-то результатах, но процесс этот начался», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он напомнил, что недавно обсуждал вопрос о необходимости изменить формулу образования цены на газ с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ. В беседе с коллегой, подчеркнул Н.АЗАРОВ, он сравнил условия формирования цены на газ в Украине с условиями для Германии и Польши. По расчетам Н.АЗАРОВА, когда для Украины цена газа составляла 270 долларов, для Польши – 320. Вместе с тем при вычитании стоимости транзита и скидки в 100 долларов цена газа для Украины должна была бы составлять 200 долларов за тысячу кубометров. К таким же результатам, отметил Н.АЗАРОВ, приводит и анализ ситуации с Германией.

«Возникает вопрос: как же эта формула работает по отношению к Германии и Польше, если она такая справедливая и рыночная? Конечно, я понимаю, что сложный будет процесс переговорный, но, во всяком случае, премьер-министру России нечего было ответить на этот вопрос», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО сообщил, что Украина и Россия договорились о создании рабочей группы по вопросам поставок газа.

«Вчера (19 апреля – УНИАН) к нам приезжал вице-премьер правительства России Игорь СЕЧИН, и мы обсудили аспекты, связанные с поставками газа. Переговоры будут продолжены», - сказал он.

Напомним, 13 апреля т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на заседании Кабинета министров, комментируя результаты встречи с председателем правительства России Владимиром ПУТИНЫМ, сообщил, что В. ПУТИН пообещал поручить вице-премьер-министру РФ Игорю СЕЧИНУ 19 апреля обсудить с правительством Украины вопрос обоснованности формулы цены на газ.

В связи с этим А.АЗАРОВ поручил первому вице-премьер-министру Андрею КЛЮЕВУ, министру энергетики и угольной промышленности Юрию БОЙКО в переговорах с И.СЕЧИНЫМ использовать все аргументы, информацию и анализ, которые есть у Украины относительно ценообразования на газ, как для Украины, так и для стран Европы.

12 апреля Н.АЗАРОВ во время встречи с В.ПУТИНЫМ заявил, что цена российского газа, поставляемого Украине в соответствии с контрактами 2009 года, не отражает рыночной стоимости, которая сформировалась в странах Европейского Союза, и существенно превышает цену на альтернативные виды топлива. «Наше желание - выйти на экономически обоснованное и справедливое определение формулы цены на газ для Украины», - сказал Н.АЗАРОВ.