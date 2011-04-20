«Запорожьеоблэнерго» не будет выплачивать дивиденды за 2010 год

ОАО «Запорожьеоблэнерго» - энергокомпания, обеспечивающая энергоснабжение на территории Запорожской области, не будет выплачивать дивиденды за 2010 год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОАО «Запорожьеоблэнерго», соответствующее решение принято сегодня общим собранием акционеров ОАО «Запорожьеоблэнерго».

«ОАО «Запорожьеоблэнерго» закончило 2010 год с убытком в размере 232 тыс. грн. в связи с чем акционерами Общества принято решение дивиденды за 2010 год не выплачивать», - сказали в пресс-службе.

Справка УНИАН. Открытое акционерное общество "Запорожьеоблэнерго" – одна из крупнейших энергопоставляющих компаний Укарины, которая обеспечивает энергоснабжение на территории Запорожья и Запорожской области. Протяженность воздушных линий электропередач ОАО «Запорожьеоблэнерго» составляет более 37 тыс. км, кабельных линий - более 2,7 тыс. км.

60,25% акций общества находятся в государственном управлении, принадлежат НАК "Энергетическая компания Украины".