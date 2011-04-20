Украина готова пригласить китайских инвесторов участвовать в ряде проектов - Клюев

Сегодня украинская сторона готова презентовать ряд проектов и пригласить китайских инвесторов участвовать в них.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра -министра экономического развития и торговли Украины, об этом Андрей КЛЮЕВ заявил на учредительном собрании украинско-китайского делового совета, которое прошло сегодня в Киеве.

По его словам, речь идет о создании системы комплексов по переработке твердых бытовых отходов; информационно-коммуникационной (4G) образовательной сети национального уровня; развитии спортивно-туристической инфраструктуры; строительстве доступного жилья; сооружении морского терминала по приему сжиженного газа; развитии транспортного сообщения и судоходства в Дунайском регионе; строительстве комплекса ветровых, солнечных и малых гидроэлектростанций.

«Мы заинтересованы в привлечении значительных кредитно-инвестиционных ресурсов и новейших производственных технологий Китая для модернизации украинской экономики и инфраструктуры», - заявил А.КЛЮЕВ.

Он отметил, что на сегодня между предпринимателями двух стран уже есть определенные договоренности по реализации ряда инфраструктурных и промышленных проектов.

По словам первого вице-премьер-министра, правительство Украины приложит максимум усилий для того, чтобы мир и, в первую очередь, иностранные предприниматели почувствовали привлекательность Украины и потребность в ней.

«В Украине создается благоприятное правовое поле для осуществления инвестиционной деятельности, в том числе, закреплены основные гарантии иностранным инвесторам», - заявил А.КЛЮЕВ.

По его словам, иностранный инвестор на территории Украины имеет равные права с национальным инвестором, а в соответствии с двусторонними соглашениями об инвестиционном сотрудничестве предоставляются дополнительные государственные гарантии иностранным инвесторам относительно защиты их инвестиций.

Среди важных аспектов инвестиционной привлекательности Украины А.КЛЮЕВ назвал: выгодное географическое положение; развитую транспортную инфраструктуру; емкий внутренний потребительский рынок; доступ к рынкам как стран ЕС на западе, так и стран СНГ на востоке; наличие одного из крупнейших в Европе научно-промышленных комплексов - от космических до нанотехнологий; высококвалифицированные трудовые ресурсы и наличие налоговых и таможенных льгот.

«Объективные показатели развития экономики Китая за годы проведения политики «реформ и открытости» убедительно демонстрируют, что, если в стране царит согласие и политическая стабильность, а у народа есть желание упорно работать, то можно достичь огромных успехов», - заявил первый вице-премьер Украины.

По его словам, всестороннее углубление взаимодействия с Китаем, который был и остается главным партнером Украины в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сегодня рассматривается Украиной как одно из приоритетных направлений внешней политики.

Решение о создании украинско-китайского делового совета зафиксировано в соглашении, подписанном между Торгово-промышленной палатой Украины и Китайским комитетом содействия международной торговле в сентябре 2010 года во время визита в Китай Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

В совместном учредительном собрании совета участвовали более 200 бизнесменов и промышленников из Украины и около 150 – из Китая.