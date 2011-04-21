Украинцы опасаются новых аварий на своих АЭС - опрос

Большинство граждан Украины опасается того, что в будущем на украинских АЭС может произойти серьезная авария.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты всеукраинского исследования Института Горшенина.

В частности, согласно результатам, 70% опрошенных высказали такое опасения. Из них 41,5% ответили на этот вопрос «точно да», 28,5% - «скорее да». Не испытывает таких опасений каждый пятый респондент (21,4%). Из них 13,5% дали ответ «скорее нет», а 7,9% - «точно нет» на этот вопрос. Затруднились ответить 8,6% опрошенных.

Также большинство украинцев (78,3%) считают Чернобыльскую АЭС опасной. Из них 45,6% выбрали вариант ответа «точно опасна», 32,7% - «скорее опасна». При этом каждый шестой опрошенный (15,3%) полагает, что Чернобыльская АЭС на сегодняшний день опасности не представляет. Из них 9,1% дали ответ «скорее безопасна», 6,2% - точно безопасна. Затруднились ответить на этот вопрос 6,4% респондентов.

Более трети граждан Украины (37,9%) считают, что Чернобыльская зона должна быть зоной отчуждения. При этом почти такое же количество опрошенных (36,3%) полагает, что в будущем следует использовать Чернобыльскую зону для проведения научных исследований. Каждый шестой респондент (15,4%) считает, что данная зона должна быть заповедной, 6,1% - туристической. Высказали мнение, что Чернобыльская зона должна стать местом хранения радиоактивных отходов, 4,8% опрошенных. Ответ «другое» дали 2,2% украинцев, а 4,6% - затруднились ответить на данный вопрос.

Большинство граждан Украины (66,3%) полагает, что новые АЭС или новые блоки на действующих АЭС в нашей стране строить не следует. При этом каждый пятый опрошенный (20,3%) придерживается противоположной точки зрения, а 13,4% - затруднились ответить на этот вопрос.

Исследование показало, что подавляющее большинство украинцев (87,3%) опасается того, что последствия Чернобыльской аварии могут негативно повлиять на их собственное здоровье либо на здоровье их близких. Из них ответ «точно да» дали 50,2%, «скорее да» - 37,1% опрошенных. При этом каждый десятый украинец (9,5%) подобных опасений не испытывает. Из них вариант ответа «точно нет» выбрали 5,3%, «скорее нет» - 4,2% респондентов. Затруднились ответить – 3,2%.

***Институт Горшенина провел телефонный опрос на тему: «25 лет после катастрофы на ЧАЭС» с 18 по 20 апреля 2011 года. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.