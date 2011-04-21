ЕБРР готов поддержать реализацию в Украине новых инфраструктурных проектов в энергетике

Европейский банк реконструкции и развития готов выделять средства для реализации в Украине в 2011 году новых инфраструктурных проектов в области энергетики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент ЕБРР Томас МИРОВ заявил вчера в ходе встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ, в ответ на высказанную украинском премьером надежду на поддержку новых проектов в Украине.

Н.АЗАРОВ сообщил, что правительство готовит новые инфраструктурные проекты по реконструкции гидроэлектростанций, модернизации ГТС, повышению безопасности АЭС и строительству метрополитена.

«Мы рассчитываем провести переговоры с вами и рассчитываем на позитивное решение по этим проектам», - сказал Н.АЗАРОВ.

В свою очередь, Т.МИРОВ напомнил, что ЕБРР утвердил новую стратегию деятельности в Украине на 2011-2014 годы. «Согласно этой стратегии в 2011 году, как и в прошлом, банк будет готов инвестировать в Украину около 1 млрд евро в год в проекты по самым разным направлениям. Это касается, в том числе, и энергетического сектора Украины, который является чрезвычайно важным как для Украины, так и в целом для Европы», - сказал президент ЕБРР.

Также премьер-министр Украины поблагодарил Т.МИРОВА за содействие банка в организации сбора средств на строительство объекта «Укрытие» на Чернобыльской АЭС.