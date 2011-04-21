Первый этап модернизации ГТС начнется летом

Первый этап модернизации украинской газотранспортной системы начнется уже летом.

Об этом сказал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ на встрече с членом Еврокомиссии по вопросам развития Андрисом ПИБАЛГСОМ, сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера.

В частности, по словам А.КЛЮЕВА, Украина перешла от политических заявлений к конкретным действиям, и первый этап модернизации ГТС начнется уже этим летом.

Также в ходе встречи первый вице-премьер-министр заявил, что в Украине положительно оценивают прогресс в переговорном процессе относительно заключения Соглашения об ассоциации с ЕС.

По словам А.КЛЮЕВА, это подтверждают последние раунды переговоров, которые состоялись недавно в Брюсселе. Он также отметил, что у Украины есть четкая политическая воля - завершить переговоры до конца 2011 года.

Первый вице-премьер-министр Украины надеется, что в переговорах, в частности по созданию зоны свободной торговли, Евросоюз, как и Украина, будет занимать максимально конструктивную позицию, направленную на достижение взаимовыгодного компромисса.

А.КЛЮЕВ сообщил, что в ближайшее время правительством Украины будет утвержден План первоочередных мер относительно евроинтеграции на 2011 год, которым предусмотрены задачи, направленные на создание условий для функционирования зоны свободной торговли с ЕС.

Кроме того, А.КЛЮЕВ выразил благодарность Еврокомиссии за вклад в реализацию Чернобыльских проектов и за усилия, направленные на сбор средств в Фонд «Укрытие» и на Счет ядерной безопасности. Он назвал бесспорным позитивом подписание Соглашения о финансировании ежегодной Программы действий по вопросам ядерной безопасности (часть ІІ). Первый заместитель главы украинского правительства выразил надежду, что эксперты в ближайшее время завершат подготовку Меморандума о взаимопонимании между правительством Украины и Европейской комиссией по вопросам выполнения Программ сотрудничества в сфере ядерной безопасности и физической защиты, и он также будет подписан в ближайшее время.

А.КЛЮЕВ также отметил, что завершается подготовка соглашений с ЕС о финансировании программы "Поддержка совместной инициативы по сотрудничеству в Крыму" и проекта "Местное развитие, ориентированное на общину, этап ІІ", которые стороны смогут подписать в ближайшее время.