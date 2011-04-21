Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» планирует увеличить объем геологоразведочных работ.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что компания выступила организатором и участником Международной научной конференции «Научные принципы геолого-экономической оценки минерально-сырьевой базы Украины и мира», которая проходила 18-20 апреля 2011 года в Киевском национальном университете им. Т.Шевченко.

Представители компании выступили с докладом, посвященным перспективам наращивания объема геологоразведочных работ в 2011-2015 годах.

В ходе конференции обсуждались, в частности, вопросы состояния и перспектив развития минерально-сырьевой базы Украины, методов и результатов геолого-экономической оценки месторождений полезных ископаемых, а также результаты изучения месторождений традиционного и нетрадиционного типа, в том числе сланцевых.

Компания не сообщает натуральных показателей увеличения объема геологоразведочных работ.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.