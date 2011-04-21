Фьючерсы на нефть на NYMEX в среду выросли на фоне сокращения запасов нефти

Котировки фьючерсов на нефть в среду выросли выше 111 долларов за баррель после того, как внимательно отслеживаемый отчет показал, что запасы нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе резко снизились, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки июньских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 3,17 доллара, или на 2,9%, до 111,45 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE выросли на 2,51 доллара, или на 2,1%, до 123,85 доллара за баррель.

Рост цен на нефть наблюдался вторую сессию подряд. В среду Министерство финансов США сообщило о том, что запасы нефти в США неожиданно упали на прошлой неделе, а запасы бензина снизились более значительно, чем ожидалось.

Несмотря на неожиданное снижение, картина относительно спроса, тем не менее, остается туманной. Экономистов беспокоит возможность того, что высокие цены на нефть приведут к "краху спроса". Согласно данным Министерства энергетики, спрос на бензин на прошлой неделе упал на 1,3%. Однако спрос, скорее всего, вырастет во время приближающегося празднования Пасхи.

Согласно данным Министерства энергетики США, запасы нефти на неделе 9-15 апреля упали на 2,3 млн. баррелей, прервав рост в течение шести недель подряд. Аналитики ожидали роста запасов на 800 тыс. баррелей.

Запасы бензина сократились на 1,6 млн. баррелей, превзойдя прогноз, который предполагал сокращение на 1,3 млн. баррелей. Запасы дистиллятов, включая топочный мазут и дизельное топливо, упали на 2,5 млн. баррелей, тогда как аналитики ожидали роста на 100 тыс. баррелей.

Коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей вырос на 1,1 процентного пункта до 82,5%.

Цены на топливо также выросли на фоне отчета Министерства энергетики. Майские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов выросли в цене на 4,42 цента, или на 1,4%, до 3,2773 доллара за галлон. Майские фьючерсы на топочный мазут прибавили в цене 6,29 цента, или 2%, до 3,2214 доллара за галлон.

Цены на нефть восстанавливаются после падения ранее на этой неделе, вызванного заявлениями со стороны Саудовской Аравии, крупнейшего в мире экспортера нефти, об избытке предложения на рынке нефти. Фьючерсы на нефть также получили поддержку от резкого падения доллара США, вызванного прозвучавшим в понедельник предупреждением агентства Standard & Poor`s о том, что кредитному рейтингу США AAA угрожает растущий уровень долга.

Ослабление доллара США обычно приводит к росту цен на нефть, так как это делает этот сырьевой товар дешевле для держателей других валют.

В среду доллар США упал, тогда как ряд чувствительных к риску валют выросли до новых максимумов. Австралийский доллар вырос до самого высокого уровня с момента введения плавающего курса в 1983 году, тогда как евро вырос до 15-месячного максимума против доллара США после успешного аукциона по продаже португальских и испанских государственных облигаций.

Индекс доллара ICE, который отслеживает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, торговался с понижением на 1%, на уровне 74,365.

Цены на нефть также получили поддержку ввиду ряда позитивных отчетов по прибыли компаний технологического сектора, указавших на продолжающийся экономический рост в США, крупнейшем потребителе нефти в мире. Индекс DJIA в среду вырос почти до трехлетнего максимума.