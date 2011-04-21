Азаров: будем выполнять условия газового контракта до тех пор, пока их не удастся изменить
Украина будет выполнять условия газового контракта от 19 января 2009 года до тех пор, пока не удастся договориться с Россией об их изменении.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил на семинаре представителям региональных СМИ.
«Мы будем его (контракт - УНИАН) выполнять до тех пор, пока не договоримся с Россией о пересмотре этого кабального, еще раз подчеркиваю, для Украины договора, который сформировал негативные тенденции, в том числе и в развитии нашей украинской экономики», - сказал Н.АЗАРОВ.
Он подчеркнул, что Украина согласно условиям контракта не может отменить его в одностороннем порядке.
При этом премьер подчеркнул, что если Украина все-таки решится на разрыв контракта, то это приведет к серьезным последствиям.
«Возникает вопрос: ну а в принципе можем мы его разорвать? Можем, конечно, как и любое соглашение международное. Но можем ли мы так действовать? Уже один раз они (правительство ТИМОШЕНКО – УНИАН) попробовали в декабре-январе разорвать эти соглашения, и заморозили Европу и свою страну», - сказал Н.АЗАРОВ.
Как сообщал УНИАН, 20 апреля в ходе встречи с президентом Европейского банка реконструкции и развития Томасом МИРОВЫМ премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что в решении вопроса по пересмотру формулы цены на газ, закупаемый в России, «процесс начался».
«Вчера у нас состоялись переговоры с вице-премьер-министром России СЕЧИНЫМ. Пока еще рано говорить о каких-то результатах, но процесс этот начался», - сказал премьер.
При этом он напомнил, что недавно обсуждал вопрос о необходимости изменить формулу образования цены на газ с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ.
20 апреля министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО сообщил, что Украина и Россия договорились о создании рабочей группы по вопросам поставок газа.