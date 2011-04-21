МФК и «Эрсте Банк» начали реализацию программы по финансированию энергоэффективных проектов

Международная финансовая корпорация (МФК) и АО «Эрсте Банк» начали реализацию программы по экспертизе и финансированию энергоэффективных проектов в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий договор между МФК и «Эрсте Банком» был подписан сегодня в Киеве.

По информации председателя правления «Эрсте Банка» Павла ЦЕТКОВСКОГО, в рамках программы банк предоставляет кредиты на реализацию проектов энергоэффективности. Срок кредитования составляет до 5 лет, объем финансирования — от 250 тыс. грн. Сумма кредита может покрывать 100% инвестиций, которые необходимы для внедрения энергоэффективных технологий. Приобретенное оборудование будет служить залогом по кредиту.

П.ЦЕТКОВСКИЙ сообщил, что финансирование может предоставляться в гривне, долларах США или евро (для компаний, имеющих достаточных уровень дохода в иностранной валюте). При этом акцент все же будет делаться на кредитовании в гривне. Средний объем финансирования по одному проекту ожидается на уровне 20-30 млн. грн., окупаемость проекта — 3-5 лет.

В свою очередь глава представительства МФК в Украине Елена ВОЛОШИНА сообщила, что программа, реализуемая совместно с «Эрсте Банком», опирается на опыт реализации подобных проектов в России.

По ее словам, роль МФК в данной программе заключается исключительно в консультационной помощи, которая включает в себя определение потенциала энергоэффективности, оценку экономического эффекта от реализации проекта, предоставление информации о возможных поставщиках услуг и т. д.

В то же время Е.ВОЛОШИНА отметила, что МФК готова участвовать в финансировании подобных проектов, как это делается в России, однако для этого организации необходим достаточный объем «длинной гривни», которого МФК пока не имеет, но ведет активное обсуждение данного вопроса с НБУ.

Также она сообщила, что финансирование проектов по повышению энергоэффективности всегда было одним из основных направлений деятельности МФК в Украине. Так, общий объем финансирования проектов энергоэффективности в Украине сегодня составляет более 600 млн. долл., из которых 400 млн. долл. предоставлены непосредственно МФК.

Справка УНИАН. ОАО «Эрсте Банк» (Киев) зарегистрировано 25 января 2006 года. По объему активов банк занимает 21-е место среди 175 банков Украины.

Активы банка на 1 апреля 2011 года составили 10,260 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 5,269 млрд. грн., обязательства - 8,889 млрд. грн., уставный капитал - 1 млрд. 370,5 млн. грн., собственный капитал – 1,371 млрд. грн.

«Эрсте Банк» в I квартале 2011 года сократил убыток против показателя аналогичного периода 2010 года почти в 5 раз – до 12,635 млн. грн.

100% акций банка владеет Erste Group Bank AG (Австрия).

Международная финансовая корпорация (МФК) входит в группу Всемирного банка. Является крупнейшим институтом развития, фокусирующим свою деятельность на частном секторе в странах с развивающейся и переходной экономикой.