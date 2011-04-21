«Ливела» сохранила право на ввоз нефтепродуктов без уплаты акциза и НДС

Высший административный суд Украины (ВАСУ) отказал Государственной налоговой инспекции в г. Полтава в пересмотре Верховным судом Украины решения ВАСУ от 22 декабря 2010 года, которым он оставил в силе налоговые льготы для компании «Ливела» (Полтавская обл.).

Об этом сказано в определении суда от 22 марта 2011 года, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.

В резюмирующей части решения ВАСУ говорится, что оно окончательное и обжалованию не подлежит.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря 2010 года ВАСУ своим решением оставил в силе налоговые льготы для ДП «Ливела», в частности на безналоговый ввоз в Украину нефтепродуктов и нефти.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) заявил, что из-за ввоза нефтепродуктов без уплаты акциза и НДС компанией «Ливела» государственный бюджет в 2010 году потерял около 3 млрд. грн.

ДП «Ливела» начало безналоговый импорт нефтепродуктов в августе 2010 года. С 24 ноября 2010 года, по данным Гостаможни, безналоговый импорт товаров не осуществляется.

В начале декабря 2010 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил АМКУ расследовать ситуацию с безналоговым ввозом нефти и нефтепродуктов предприятием «Ливела» в Украину.

В конце 2010 года АМКУ начал такое расследование.

Справка УНИАН. ДП «Ливела» является дочерним предприятием украинско-польского совместного предприятия ООО «Тайстра», которое в судебном порядке добилось права на импорт нефти и нефтепродуктов, природного и сжиженного газа, а также электроэнергии без уплаты НДС, акцизного сбора и ввозной пошлины.

Безналоговый импорт стал возможен согласно решению Автозаводского районного суда г. Кременчуга (Полтавская обл.) от 19 января 2004 года и определению Харьковского апелляционного суда от 31 мая 2010 года.

Принимая данные решения, суды руководствовались нормами закона «О защите иностранных инвестиций», принятого в 1992 году, согласно которому предприятия с иностранными инвестициями имеют гарантии государства, действующие на момент осуществления инвестиций.

Поскольку в 1992 году в Украине не было законов об НДС и акцизном сборе, то практически 100% нефтепродуктов, ввозимых в страну до 2003 года, не облагалось налогами. В 2003 году Закон «О защите иностранных инвестиций» утратил силу, однако «Тайстра» опротестовала лишение льгот самой компании и ее дочерних предприятий независимо от даты создания.