Рейтинг СКМ позволит повысить эффективность использования энергоресурсов в каждом регионе

Рейтинг энергоэффективности областей, иницированный компанией СКМ, не ограничится оценкой эффективности использования энергоресурсов в каждой области Украины - он даст возможность определить направления повышения эффективного использования энергетических ресурсов в Украине и каждом из ее регионов.

Об этом говорится в пресс-релизе компании, переданном агентству УНИАН.

Согласно полученной информации, компания СКМ инициировала составление рейтинга энергоэффективности регионов Украины. Пилотный рейтинг будет готов в октябре 2011 года.

«Сегодня по энергозатратам на 1 доллар ВВП Украина занимает предпоследнее место в мире, а Киев по энергоэффективности среди 30 основных европейских столиц - последнее. Без изменения ситуации украинская экономика не станет конкурентоспособной. Для СКМ как национального инвестора этот вопрос стоит на повестке дня не первый год - ежегодно предприятия Группы инвестируют в охрану окружающей среды и ресурсосбережение более 2 млрд. грн. в год, - отмечает директор компании по связям с общественностью и коммуникациям Наталья ЕМЧЕНКО. - Наш рейтинг позволит создать своеобразную карту потенциала энергоэффективности регионов Украины и оценить вклад уже реализованных проектов в повышение энергоэффективности экономики. Он также даст возможность увидеть горизонт - обозначить перспективные направления, в которых можно и нужно повышать энергоэффективность. Мы активно работаем над подготовкой рейтинга и его продвижением. В течение мая мы будем готовы озвучить название рейтинга и состав экспертного совета. В июне будет финализирована методология, а в октябре мы планируем получить результаты пилотного рейтинга».

Как сказано в пресс-релизе, рейтинг будет составлен в партнерстве с аналитическим центром «Бюро экономических и социальных технологий» (БЭСТ). В частности, БЭСТ отвечает за разработку специальной методики рейтингования, за верификацию данной методики экспертным советом, а также за составление пилотного рейтинга. Общие инвестиции в подготовку пилотного проекта составят не менее 50 тыс. долларов. В экспертный совет рейтинга по приглашению СКМ войдут наиболее авторитетные украинские и зарубежные специалисты в области энергосбережения.

«Нам предстоит серьезная работа в сфере, которой до недавнего времени не уделялось должного внимания в Украине. Разработанная методика учитывает лучшие мировые практики оценки энергоэффективности. Уверен, рейтинг действительно покажет четкие направления повышения энергоэффективности практически во всех секторах украинской экономики», - подчеркивает генеральный директор АЦ БЭСТ Валерий ГЛАДКИЙ.

В СКМ отмечают, что данный рейтинг будет отражать эффективность использования энергоресурсов в каждой области Украины. Оценка энергоэффективности будет проведена на основании сопоставления энергозатрат на количество произведенной продукции в разбивке по отраслям и в сравнении с аналогичными показателями стран ЕС. Рейтинг поможет обозначить перспективные направления, в которых можно и нужно повышать энергоэффективность и даст возможность оценить вклад уже реализованных проектов в повышение энергоэффективности экономики Украины.

Справка УНИАН. Компания СКМ – профессиональный инвестор, который владеет и управляет активами в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой, медийной отраслях, а также в сфере ритейла и недвижимости.

В Группу СКМ входят компании Метинвест Холдинг, ДТЭК, телекоммуникационная группа Vega, Сегодня Мультимедиа, ТРК Украина, ЭСТА Холдинг, Украинский Ритейл, машиностроительный холдинг «Горные машины» и другие.

100% акций ЗАО «СКМ» принадлежат Ринату АХМЕТОВУ.