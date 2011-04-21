“Киевэнерго” завершило отключение от отопления жилых домов столицы

Сегодня, 21 апреля, АК “Киевэнерго” завершила отключение от отопления все 9 тыс. 552 жилых дома Киева, которые относятся к сфере ответственности компании.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте корпоративных коммуникаций АК «Киевэнерго».

В компании напоминают, что технологические работы по завершению отопительного периода были начаты 18 апреля согласно распоряжению КГГА.

В то же время, из почти 16 тысяч зданий, которые отапливаются теплоисточниками “Киевэнерго”, не отключены более 1 тысячи. В основном, это детские сады, школы и лечебные заведения, отключение которых осуществляется лишь согласно их заявкам.

«В целом, прохождение компанией “Киевэнерго” отопительного периода 2010/2011 годов можно считать удовлетворительным», - отметил технический директор ПАО «Киевэнерго» Александр ЗАЙЦЕВ.

По его словам, компания обеспечила постоянное энергоснабжение потребителей города: оборудование энергоисточников работало надежно, температурный график теплоносителя в целом выдерживался в соответствии с температурой внешнего воздуха.

“Из-за повреждений изношенных теплосетей имели место временные отключения потребителей, но они ликвидировались преимущественно оперативно – в течение одних суток. В сфере теплоснабжения в 2010 году мы провели реконструкцию и плановые ремонты оборудования ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, тепловых сетей, тепловых распределительных сетей, жилтеплоэнерго, завода «Энергия». На эти потребности компания потратила более 118 млн. грн. против 90 млн. грн. в 2009 году», - заявил А.ЗАЙЦЕВ.

Вместе с тем, в “Киевэнерго” отмечают, что отопительный период 2010/2011 годов проходил в условиях значительного дефицита средств. В основном, объясняют в компании, в связи с несвоевременной компенсацией задолженности в разнице между установленными тарифами и себестоимостью производства тепловой энергии, которая по состоянию на 1 апреля 2011 г. составляет 1 млрд. 420 млн. грн. Это приводило к росту задолженности за использованное топливо и периодическому ограничению газоснабжения ТЭЦ и котельных. По состоянию на 15 апреля 2011 г. общий долг компании за потребленный газ составляет 1 млрд. 881 млн. грн. При этом общая задолженность потребителей за потребленную электрическую и тепловую энергию, по оперативным данным, составляет около 2 млрд. 534 млн. грн., в частности: за тепловую энергию – 1 млрд. 484 млн. грн., за электроэнергию – 1 млрд. 89 млн. грн.