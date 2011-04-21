Янукович: без «харьковских соглашений» Украина потеряла бы не только промышленность, но и страну

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ утверждает, что без подписания «харьковских соглашений» Украина потеряла бы не только промышленность, но и страну.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Черкассах.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что еще год назад во время своего первого визита в Россию он говорил, что газовые договоренности, достигнутые в январе 2009 года, были для Украины, мягко говоря, неприемлемы, поскольку Украина получила для себя неподъемную базовую цену в 450 долл.

«Это цена для Украины неподъемная, и она некорректная, и несправедливая», - сказал Президент, заметив, что именно поэтому Украина будет делать все, чтобы решить эту проблему так, чтобы это удовлетворило и Украину, и Россию.

«И ища путь к снижению цены на газ, мы сделали первый шаг в прошлом году, подписав газовые соглашения («харьковские соглашения» - УНИАН), и мы снизили цену на газ на 100 дол. за тысячу кубических метров. Если бы мы этого не сделали, я тогда говорил и сейчас говорю, сознательно говорю, мы потеряли бы не только промышленность, а мы потеряли бы страну», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Он объяснил, что без подписания «харьковских соглашений» Украина вынуждена была бы остановить все базовые отрасли промышленности, что повлияло бы и на все остальное.

«Год мы прожили с этой ценой. Что дальше? Дальше мы видим, что ситуация на грани. Мы платим сегодня эту цену на газ, но это очень дорого. Очень. И наша промышленность находится на грани конкурентоспособности», - сказал Президент, добавив, что Украина будет искать пути для пересмотра цены на газ, и один из таких путей – это переход на расчеты в рублях.