"Киевэнерго" привлечет кредит 156 млн. грн. на подготовку к Евро-2012

ПАО «Киевэнерго» намерено привлечь в этом году кредит в размере 156 млн. грн. на строительство и модернизацию энергообъектов в рамках подготовки инфраструктуры столицы к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам генеральный директора компании Эдуард СОКОЛОВСКИЙ.

По его словам, кредитные средства, в частности, планируется направить на строительство подстанций «Университетская», а также реконструкцию транзитной линии электропередач ТЭЦ-5 – подстанция «Левобережная».

Указанные заемные средства компания планирует привлечь в рамках соответствующего постановления Национальной комиссии регулированиях электроэнергетики, которая позволяет рассчитываться по займу за счет средств, предусмотренных в тарифе компании.

Справка УНИАН. ПАО «Киевэнерго» – акционерная энергоснабжающая компания, которая обеспечивает полный цикл энергоснабжения Киева, с единственным процессом производства, передачи, распределения и сбыта электрической и тепловой энергии конечным потребителям. Генерация электрической энергии АК «Киевэнерго» осуществляется на двух теплоэлектроцентралях – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 общей установленной электрической мощностью 1,2 ГВт. Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью 11,5 тыс. км. Производство тепловой энергии «Киевэнерго» выполняется на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на станциях теплоснабжения и в котельных.

Контрольный пакет акций АК "Киевэнерго" (50% +1 акция) принадлежит государству в лице НАК "Энергетическая компания Украины".

38,9% контролирует частный энергетический холдинг ДТЭК (г. Донецк).