Катастрофы на АЭС не приведут к отказу от атомной энергии - Азаров

Катастрофы на атомных электростанциях не останавливают прогресс и не приведут к отказу от использования атомной энергии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, выступая перед участниками Национального семинара журналистов региональных СМИ.

Премьер-министр подчеркнул, что в Украине в ближайшие дни будут проведены мероприятия, посвященные 25-летию аварии на ЧАЭС.

В связи с этим он отметил: «Конечно, когда отдаешь дань уважения тем людям, которые, осознавая громаднейшие риски, спасали Украину, спасали тогдашнее государство СССР, и десятки тысяч людей добровольно поехали на ликвидацию аварии, думаешь, чтобы не дай Господь, такая трагедия произошла сейчас».

В то же время он отметил, что в жизни каждого народа возникают подобные ситуации. При этом Н.АЗАРОВ подчеркнул важность того, готовы ли жители Украины к тому, чтобы в сложной ситуации «проявить самые лучшие качества, которые только есть в людях – готовность помочь другим».

Между тем, он еще раз подчеркнул, что, несмотря на опасность, с которой связано использование атомной энергии и, в частности, недавняя катастрофа на японской АЭС «Фукусима-1», эти трагедии не останавливают прогресс и не приведут к отказу от использования атомной энергии.