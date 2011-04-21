ВР планирует ужесточить ответственность за нарушения в сфере электроэнергетики

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 261 из 374 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом планируется внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Изменениями, в частности, предусматривается, что нарушение требований нормативно-правовых актов и нормативных документов по вопросам технической эксплуатации электрических станций и сетей, энергетического оборудования субъектов электроэнергетики, субъектов отношений в сфере теплоснабжения и потребителей электрической энергии – влечет за собой предупреждение или наложение штрафа на граждан от одного до пяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, предупреждение или наложение штрафа на работников от одного до восьми необлагаемых налогом минимумов доходов граждан и наложение штрафа на должностных лиц в размере от одного до десяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

В соответствии с законопроектом, уклонение от выполнения или несвоевременное выполнение предписаний должностных лиц Инспекции по государственному энергетическому надзору или распоряжений органов Инспекции по государственному энергетическому надзору относительно устранения нарушений требований нормативно-правовых актов и нормативных документов по вопросам технической эксплуатации электрических станций и сетей, энергетического оборудования субъектов электроэнергетики, субъектов отношений в сфере теплоснабжения и потребителей электрической энергии – влечет за собой предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от одного до пяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, предупреждение или наложение штрафа на работников в размере от одного до восьми необлагаемых налогом минимумов доходов граждан и наложение штрафа на должностных лиц в размере от одного до десяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Также вносятся изменения в Закон Украины “Об электроэнергетике”.

В соответствии с законопроектом, государственный надзор (контроль) в электроэнергетике осуществляет Инспекция по государственному энергетическому надзору. Положение об Инспекции по государственному энергетическому надзору утверждается Кабинетом Министров Украины.