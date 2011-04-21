Полтаваоблэнерго реорганизуется в ПАО

Энергопоставляющая компания ОАО «Полтаваоблэнерго» будет реорганизована из открытого в публичное акционерное общество.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, решение о реорганизации было принято на общем собрании акционеров, которое состоялось 20 апреля.

«Участие в собрании приняли 30 акционеров и их представителей, владеющих 215 млн. 629 тыс. 729 акциями. Это составляет 97,58% от общего количества акций. Согласно ст. 41 Закона Украины «О хозяйственных обществах», общее собрание акционеров признано правомочным», - сказано в сообщении.

Также решением акционеров на базе Полтавского филиала ПАО «Полтаваоблэнерго» создано два филиала: Полтавский филиал городских электросетей и Полтавский филиал районных электросетей.

Справка УНИАН. ОАО "Полтаваоблэнерго" владеет распределительными электрическими сетями, расположенными на территории Полтавской области, предоставляет услуги по транспортировке и поставке электроэнергии.

Чистая прибыль ОАО "Полтаваоблэнерго" увеличилась в 2010 г. на 26,4% - до 70 млн 026 тыс. грн., по сравнению с 55 млн 386 тыс. грн в 2009 г.