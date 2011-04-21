"Винницаоблэнерго" увеличила прибыль почти в 10 раз

Открытое акционерное общество "Акционерная компания "Винницаоблэнерго" в первом квартале 2011 года увеличило прибыль почти в 10 раз, или на 30,637 млн. грн., по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 33,915 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, обнародованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В первом квартале 2011 г. “Винницаоблэнерго” увеличила чистый доход на 23,77%, или на 50,838 млн. грн., по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 264,695 млн. грн., а также увеличила валовой доход (выручку) от реализации на 23,77%, или на 60,999 млн. грн., - до 317,627 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «АК Винницаоблэнерго» является доминирующей энергораспределительной компанией в Винницкой области.

Предприятие насчитывает 12 тысяч юридических и 750 тысяч бытовых потребителей.

75% акций компании принадлежат государству, 23,86% – в собственности юридических лиц и 1,14% – физическим лицам.

В 2010 году предприятие увеличило прибыль на 87,76%, или на 19,610 млн. грн., по сравнению с 2009 годом - до 41,956 млн. грн. Чистый доход увеличился на 18,9%, или на 129,651 млн. грн., по сравнению с 2009 годом - до 815,688 млн. грн.