Янукович на следующей неделе осуществит официальный визит в Азербайджан - Клюев

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на следующей неделе осуществит официальный визит в Азербайджан.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины, об этом Андрей КЛЮЕВ сообщил сегодня журналистам в Баку.

«Мой визит носит подготовительный характер к официальному визиту Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Азербайджан, который состоится на следующей неделе. Азербайджан и Украина являются братскими государствами, между лидерами наших стран существуют очень хорошие отношения», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он отметил позитивную динамику развития двусторонних торгово-экономических отношений, подчеркнув, что товарооборот между Украиной и Азербайджаном в 2010 году увеличился на 84%.

«Мы фактически вышли на докризисный уровень торговли», - заявил А.КЛЮЕВ.

Он отметил, что Украина и Азербайджан имеют большие взаимные интересы по сотрудничеству в топливно-энергетическом секторе, машиностроении, сельском хозяйстве и ряде других отраслей.

Сегодня в Баку А.КЛЮЕВ встретился с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом АЛИЕВЫМ, премьер-министром Азербайджана Артуром РАСИЗАДЕ, а также совместно с первым заместителем премьер-министра АР Ягубом ЭЮБОВЫМ провел девятое заседание Совместной межправительственной украинско-азербайджанской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.