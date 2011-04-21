Уровень расчетов предприятий ТКЭ за газ вырос до 53%

Уровень расчетов предприятий тепловой коммунальной энергетики (ТКЭ) с ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины» за потребленный природный газ в течение отопительного периода 2010-2011 гг. (с 01.10.10) вырос на 1 п.п., по сравнению с данным показателем по итогам отопительного периода 2009-2010 гг., – до 53%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал директор ДК «Газ Украины» Эдуард ШВЫДКИЙ, сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Даже при условии новых цен на природный газ и тарифов на коммунальные услуги, уровень расчетов предприятий ТКЭ в течение отопительного периода 2010-2011 годов вырос до 53%», – сказал он.

Подводя итоги отопительного периода 2010-2011 гг., Э.ШВЫДКИЙ отметил его стабильное прохождение и общий рост платежей и уровня оплаты потребленного природного газа. Однако, для надлежащей подготовки к новому отопительному периоду 2011-2012 гг., компания требует от руководителей местных органов власти и предприятий ТКЭ срочно провести расчеты за потребленный с 01.10.10 природный газ.

В то же время он отметил, что уровень расчетов предприятий ТКЭ должен быть значительно выше. Общая задолженность теплопоставляющих предприятий (включая АЭК «Киевэнерго») за отопительный период 2010-2011 гг. составляет 7,8 млрд. грн.

Как отмечено в розданном в ходе пресс-конференции релизе компании, согласно данным оперативного мониторинга, по состоянию на 18.04.11, значительной остается задолженность предприятий ТКЭ г. Киева (включая АЭК «Киевэнерго» - 1,7 млрд. грн.), Донецкой (1,07 млрд. грн.), Днепропетровской (853 млн. грн.), Харьковской (841 млн. грн.), Луганской (364 млн. грн.), Запорожской (323 млн. грн.), Одесской (306 млн. грн.), Львовской (230 млн. грн.), Киевской (226 млн. грн.), Полтавской (191 млн. грн.), Житомирской (141 млн. грн.) областей, а также АР Крым (281 млн. грн.).

Самый низкий уровень расчетов за потребленный с 01.10.10 природный газ - у теплопоставляющих предприятий Закарпатья (30%), АР Крым (37%), г. Севастополь (40%), Донецкой (45%), Луганской (46%), Житомирской (49%), Харьковской (50%), Днепропетровской, Ивано-Франковской, Кировоградской (по 52%) областей.

С целью усиления дисциплины газопотребления ДК «Газ Украины» до и в течение отопительного сезона на постоянной основе проводила ряд организационных мероприятий, в частности, выезды специалистов Компании в области и совещания при участии руководителей местных органов власти, предприятий ТКЭ, предприятий по газоснабжению и газификации.

Кроме того, в течение отопительного периода 2010-2011 гг. ДК «Газ Украины» постоянно контролировала исполнение предприятиями ТКЭ требований постановления Кабинета Министров Украины от 03.12.2008 № 1082 (об осуществлении расчетов за использованный природный газ исключительно через счета со специальным режимом использования). В случае выявления фактов нарушения предприятиями ТКЭ требований постановления КМУ №1082 ДК «Газ Украины» направляла соответствующие материалы в правоохранительные органы.

По предоставленным компанией материалам правоохранительные органы возбудили уголовные дела относительно отдельных руководителей ТКЭ в Волынской, Днепропетровской, Луганской, Сумской областях. Сейчас проводится проверка материалов по аналогичным фактам нарушений требований постановления №1082 отдельными предприятиями ТКЭ в Днепропетровской, Донецкой, Черновицкой и других областях; готовятся к передаче в правоохранительные органы соответствующие материалы еще по 10 предприятиям ТКЭ.

С целью существенного усиления контроля за перечислением средств, которые поступают в оплату потребленной тепловой энергии, и предотвращения правонарушений со стороны предприятий ТКЭ, Компания инициирует внесение ряда изменений и дополнений в действующее законодательство Украины.

Справка УНИАН. Согласно положениям статьи 13 Закона Украины «О теплоснабжении» ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.

В соответствии с требованиями Закона Украины от 08.07.2010 №2467-VI «О принципах функционирования рынка природного газа» и постановления Кабинета Министров Украины от 27.12.2001 г. №1729, природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного природного газа.