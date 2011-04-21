НКРЭ пересмотрела тарифы пяти облэнерго

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики пересмотрела тарифы на передачу и поставку электроэнергии «Киевэнерго», «Харьковоблэнерго», «Донецкобэнерго», «Одессаоблэнерго» и «Севастопольэнерго».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения приняты на заседании комиссии в четверг.

В частности, регулятор повысил тариф «Киевэнерго» на передачу электроэнергии для потребителей первого класса напряжения на 14,8% - до 5,74 грн. за МВт/ч, для потребителей второго класса - на 14,9%, до 72,8 грн. за МВт/ч. Тариф компании на поставку электроэнергии для крупных потребителей увеличен на 14,9% - до 4,02 грн. за МВт/ч, для мелких - на 14,34% - до 20,01 грн. за МВт/ч.

Комиссия также повысила тариф «Харьковоблэнерго» на передачу электроэнергии для потребителей первого класса напряжения на 6,47% - до 15,47 грн. за МВт/ч, для потребителей второго класса - на 6,28% - до 118,33 грн. за МВт/ч. Тарифы компании на поставку электроэнергии сохранены на прежнем уровне: для крупных потребителей - 7,69 грн. за МВт/ч, для мелких - 38,46 грн. за МВт/ч.

Тариф «Одессаоблэнерго» на передачу электроэнергии для потребителей первого класса напряжения повышен на 16,27% - до 21,3 грн. за МВт/ч, для потребителей второго класса - на 11,33% - до 115,83 грн. за МВт/ч. Тарифы компании на поставку электроэнергии сохранены на прежнем уровне: для крупных потребителей - 5,58 грн. за МВт/ч, для мелких - 27,92 грн. за МВт/ч.

Тариф «Донецкоблэнерго» на передачу электроэнергии для потребителей первого класса напряжения повышен на 1,97% - до 23,26 грн. за МВт/ч, для потребителей второго класса - на 1,8% - до 111,33 грн. за МВт/ч. Тарифы компании на поставку электроэнергии сохранены на прежнем уровне: для крупных потребителей - 5,14 грн. за МВт/ч, для мелких - 25,81 грн. за Мвт/ч.

Также комиссия увеличила тариф «Севастопольэнерго» на передачу электроэнергии для потребителей второго класса напряжения на 0,76% - до 85,63 грн. за МВт/ч, оставив неизменным тариф на передачу для потребителей первого класса - 10,78 грн. за МВт/ч. Тарифы компании на поставку электроэнергии сохранены на прежнем уровне: для крупных потребителей - 2,41 грн. за МВт/ч, для мелких - 12,04 грн. за Мвт/ч.

Тарифы компаний пересмотрены в связи с увеличением объема инвестиционных программ на 2011 год, за исключением «Севастопольэнерго», у которой вопрос пересмотра тарифа обусловлен сужением территории лицензионной деятельности.

Решение НКРЭ о пересмотре тарифов вступает в силу с 1 мая.