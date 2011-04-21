МФК реализует в Виннице проект по энергоэффективности

Международная финансовая корпорация (IFC) в Виннице будет реализовывать проект «Энергоэффективность в жилищном секторе Украины». Об этом сообщает Департамент по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета.

Согласно сообщению, председатель представительства IFC в Украине Елена ВОЛОШИНСКАЯ и Винницкий городской председатель Владимир ГРОЙСМАН подписали соответствующий договор о сотрудничестве.

Основная идея проекта состоит в том, чтобы стимулировать жильцов многоэтажек утеплять дома и, таким образом, экономить на плате за теплоснабжение.

Основной акцент IFС делает на объединении совладельцев многоквартирных домов, которые могут эффективно и быстро принимать решения и проводить реконструкцию своих многоэтажек.

Проект IFC «Энергоэффективность в жилищном секторе Украины» направлен на помощь жителям Винницы в основании совместного Ресурсного центра, чтобы работать с организациями совладельцев многоквартирных домов.

Таким образом, Международная финансовая корпорация планирует в первую очередь оказывать информационную, техническую и методическую поддержку. Например, специалисты будут составлять проект утепления дома, а ОСМД с готовым проектом будут иметь возможность обратиться в банк для получения кредита, который, по предварительным планам, будет предоставляться под гарантии IFC.

По сообщению Департамента по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета, в проекте МФК будет участвовать и швейцарская сторона. Швейцарское бюро сотрудничества планирует реализовать в Виннице еще один проект, связанный с модернизацией большей части теплоэнергетической системы города. Если эти два проекта будут реализованы, то будет достигнута целостная цель: энергосбережение на пути от производителя к потребителю тепла.

Справка УНИАН. Международная финансовая корпорация (IFC), член Группы Всемирного банка, создает возможности для преодоления бедности и улучшения условий жизни людей. Эта организация способствует устойчивому экономическому росту развивающихся стран, поддерживая развитие частного сектора, мобилизуя частный капитал, а также предоставляя компаниям и правительствам консультативные услуги и услуги по управлению рисками. Сумма новых инвестиционных проектов IFC за 2010 финансовый год выросла до рекордных 18 млрд. долл.