Японские власти запретили доступ в двадцатикилометровую зону вокруг “Фукусимы-1”

Японские власти запретили доступ в 20-километровую зону вокруг поврежденной АЭС “Фукусима-1”. Как пишет Би-Би-Си, о таком шаге сообщил японский премьер Наото КАН, находясь в северо-восточной Японии.

Запрет вступает в силу в полночь по местному времени.

Несмотря на то, что правительство сразу после землетрясения объявило об опасности пребывания в 20-километровой зоне, закон не запрещал в нее доступ, и полиция обнаружила там около 60 семей.

Власти хотят контролировать доступ в зону, чтобы ограничить влияние радиации на людей и предотвратить мародерство.

Жителям разрешат доступ в зону в течение двух часов, чтобы они могли забрать свое имущество, которое должны проверить на радиацию.

Как известно, в результате мощного землетрясения и цунами 11 марта системы охлаждения реакторов на АЭС вышли из строя. Там также есть утечка радиации. Власти эвакуировали людей из 30-километровой зоны вокруг аварийной АЭС.

"АЭС не является стабильной. Мы просили жителей не входить в зону из-за большого риска для их безопасности. К сожалению, некоторые люди до сих пор там остаются. Мы решили объявить район территорией чрезвычайного бедствия", - сообщил японский спикер Юкио ЭДАНО.

Большинство эвакуированных живут в школьных спортзалах, в ожидании возвращения домой. Однако известно, что компания-оператор АЭС сообщает, что планирует завершить процесс охлаждения реакторов в течение 9 месяцев. Только после этого закон о зоне эвакуации вокруг АЭС пересмотрят.

По оценкам экспертов, в результате землетрясения и цунами погибло около 27 тыс. человек.