Украине и Азербайджану нужно перейти к реализации масштабных проектов – Клюев

Главная задача сотрудничества Украины и Азербайджана заключается в активизации сотрудничества в таких приоритетных сферах, как топливно-энергетический комплекс, авиакосмическая отрасль, транспорт, сельское хозяйство, а также в переходе к формированию и реализации долгосрочных масштабных проектов.

Об этом заявил в Баку первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ после завершения заседания Совместной межправительственной украинско-азербайджанской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера.

Он подчеркнул, что шесть с половиной месяцев после проведения предыдущего заседания двусторонней комиссии правительства обеих стран проделали большую работу, в результате чего, в частности, было подписано в январе 2011 года во время Всемирного экономического форума в Давосе соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Азербайджанской Республики о транспортировке нефти по территории Украины и меморандум о сотрудничестве в сфере поставок сжиженного природного газа в Украину.

Таким образом, отметил А.КЛЮЕВ, создана необходимая правовая основа для транспортировки азербайджанской нефти для потребностей украинских НПЗ, а также открыты новые возможности для экспорта азербайджанской нефти на рынки стран Восточной и Центральной Европы.

«Теперь необходимо сосредоточиться на выполнении достигнутых договоренностей», - подчеркнул А.КЛЮЕВ.

В пресс-службе первого вице-премьера Украины также сообщили, что в ходе работы комиссии были обсуждены перспективы сотрудничества Украины и Азербайджана по организации поставок нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Западной Украины (ОАО «НПК-Галичина» и ОАО «Нефтехимик Прикарпатья»), а также возможности увеличения инвестиций Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (ГНКАР) в сеть заправочных станций на территории Украины.

В настоящее время ГНКАР приобретено в Украине 15 автозаправочных станций, нефтебаза в г. Одесса, а также под брендом «SOCAR» функционирует 7 автозаправочных станций и 2 базы.

Также обсуждалось научно-техническое сотрудничество между Национальной академией наук Украины и Государственной нефтяной компанией Азербайджана в энергетической сфере.

«Внедрение украинских инновационных технологий, не имеющих мировых аналогов, даст возможность решить такие глобальные проблемы, как минимизация негативных последствий для окружающей среды в результате техногенных аварий на нефтепромыслах», - заявил А.КЛЮЕВ.

Он также сообщил, что Национальное космическое агентство Украины совместно с Министерством связи и информационных технологий Азербайджанской Республики договорились разработать конкретные предложения по сотрудничеству в области дистанционного зондирования Земли.

Также, в ходе заседания комиссии обсуждался вопрос сотрудничества в ряде международных транспортных проектов, в том числе возможность присоединения Азербайджана к трехстороннему Соглашению между Украиной, Литвой и Беларусью «О развитии грузоперевозок в направлении Балтийское море - Черное море».

***5 апреля т.г. представителями НАН Украины проведена презентация разработанного украинскими учеными проекта ликвидации утечки нефти в результате разрыва подводной части труб, обеспечивающих подачу углеводородов с разрабатываемых донных месторождений (случаи, аналогичные произошедшему на нефтедобывающей платформе компании «ВР» в Мексиканском заливе), перед экспертным советом Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (ГНКАР).

Эта разработка является научным изобретением ученых НАН Украины и прошла успешные лабораторные испытания. С учетом того, что ГНКАР эксплуатирует множество скважин и имеет возможность обеспечить полевые испытания, азербайджанской стороне было предложено совместными усилиями обеспечить дальнейшую практическую реализацию разработки.

При этом азербайджанская сторона имеет прямую заинтересованность в подобных ноу-хау т.к. только в азербайджанской части акватории Каспийского моря эксплуатируется более 50 подводных скважин.