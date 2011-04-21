Полтаваоблэнерго направит на выплату дивидендов 4,1 млн. грн.

Акционеры энергопоставляющей компании ПАО “Полтаваоблэнерго" решили выплатить 4,154 млн. грн. дивидендов из чистой прибыли, полученной по итогам 2009 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно предоставленной информации, такое решение было принято на общем собрании акционеров, которое состоялось 20 апреля.

"Утверждено решение наблюдательного совета ОАО "Полтаваоблэнерго" ...об уплате дивидендов за 2009 год пропорционально размеру государственной доли в уставном фонде ОАО "Полтаваоблэнерго" в сумме 4,154 млн гривен... ", - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, дивиденды решили выплатить до 1 июля 2011 года.

Справка УНИАН. ОАО "Полтаваоблэнерго" владеет распределительными электрическими сетями, расположенными на территории Полтавской области, предоставляет услуги по транспортировке и поставке электроэнергии.

Чистая прибыль ОАО "Полтаваоблэнерго" увеличилась в 2010 г. на 26,4%, до 70 млн. 026 тыс. грн. по сравнению с 55 млн. 386 тыс. грн. в 2009 г.