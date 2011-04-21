Председателем правления “Полтаваоблэнерго” переизбран Засименко

Акционеры энергопоставляющей компании ПАО “Полтаваоблэнерго" переизбрали председателем правления Евгения ЗАСИМЕНКО.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, такое решение было принято на общем собрании акционеров, которое состоялось 20 апреля.

«Решением Общего собрания акционеров председателем правления ОАО «Полтаваоблэнерго» избран ЗАСИМЕНКО Евгений Юрьевич, который возглавляет предприятие с 2010 года», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, акционеры ОАО «Полтаваоблэнерго» на собрании 24 марта 2010 года освободили от исполнения обязанностей председателя правления предприятия Владимира ЧЕРНЯВСКОГО, назначив новым председателем правления Е.ЗАСИМЕНКО. До назначения Е.ЗАСИМЕНКО руководил днепропетровской компанией «Коммерческое агентство «Вист Лтд».

Справка УНИАН. ОАО "Полтаваоблэнерго" владеет распределительными электрическими сетями, расположенными на территории Полтавской области, предоставляет услуги по транспортировке и поставке электроэнергии.

Чистая прибыль ОАО "Полтаваоблэнерго" увеличилась в 2010 г. на 26,4%, до 70 млн. 026 тыс. грн. по сравнению с 55 млн. 386 тыс. грн. в 2009 г.