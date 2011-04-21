«Укргазвыдобування» реализовала на аукционе 19,5 тыс. тонн нефтепродуктов

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», 21 апреля на аукционе №5НП на Товарной бирже «Первая независимая биржа» (ТБПНБ) реализовала 19,45 тыс. тонн нефтепродуктов собственного производства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ТБПНБ.

В частности, компания реализовала на аукционе:

Бензин А-76 – 6,05 тыс. тонн по средней цене 11 070,18 грн./тонна (стартовая цена 11 122,00 грн./тонна); бензин А-92 – 5,76 тыс. тонн по средней цене 11 128,33 грн./тонна (стартовая цена 11 180,00 грн./тонна); бензин А-95 – 1,08 тыс. тонн по средней цене 11 317,44 грн./тонна (стартовая цена 11 283,00 грн./тонна); дизельное топливо – 4,08 тыс. тонн по средней цене 10 002,41 грн./тонна (стартовая цена 9 983,00 грн./тонна).

Также компания реализовала на аукционе 2,04 тыс. тонн мазута М-100 по средней цене 5 250,00 грн./тонна (при стартовой 5 250,00 грн./тонна), а также 0,24 тыс. тонн уайт-спирита по 10 460,00 грн./тонна (10 450,00 грн./тонна).

Как сообщал УНИАН, 14 апреля на аукционе №4НП на ТБПНБ ДК «Укргазвыдобування» реализовала 12,4 тыс. тонн нефтепродуктов собственного производства.

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» является наибольшей газодобывающей компанией Украины, которая обеспечивает свыше 70% от общей добычи газа в стране. Ведущим подразделением по переработке в структуре ДК «Укргазвыдобування» является Шебелинский газоперерабатывающий завод, который осуществляет производство автомобильных бензинов марок А-76, А-92, А-95, А-98, дизельного топлива, сжиженного газа, уайт-спирита, мазута, битума и других нефтепродуктов.