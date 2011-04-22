Нефть продолжает дорожать

Котировки фьючерсов на нефть в четверг выросли, так как доллар ослаб и трейдеры покупали фьючерсы для того, чтобы обезопасить себя перед длинными выходными, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки июньских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 84 цента, или 0,8%, – до 112,29 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE выросли в цене на 30 центов, или 0,2%, – до 124,15 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть закрылись с повышением в условиях низкого объема торгов на фоне падения доллара США до многолетних минимумов. Фьючерсы на нефть на этой неделе торговались в тесной связи с долларом, который находился в состоянии свободного падения с тех пор, как в понедельник рейтинговое агентство S&P сделало предупреждение относительно уровня долга США. Инвесторы не хотят держать ослабший доллар, тогда как не предвидится завершения политики дешевых денег Федеральной резервной системы США.

Цены на нефть часто растут, когда доллар падает, потому что деноминированные в доллары фьючерсы на нефть становятся дешевле для держателей других валют, и инвесторы покупают материальные активы, такие как сырьевые товары, в качестве средства сбережения.

Против корзины валют доллар упал до самого низкого уровня с августа 2008 года во время торгов в четверг. Индекс доллара ICE на момент написания статьи торговался с понижением на 0,3% – на уровне 74,125.

Ряд сильных отчетов по прибыли компаний также помогли подтолкнуть цены на нефть вверх. И Apple, и General Electric сообщили о более высокой, чем ожидалось, прибыли, вызвав рост акций и воодушевив инвесторов в плане того, что восстановление экономики в США, крупнейшем в мире потребителе нефти, продолжается.

Между тем, согласно еженедельным данным, представленным в четверг Министерством труда США, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 10-16 апреля с учетом коррекции на сезонные колебания сократилось на 13 тыс. – до 403 тыс. Показатель развернулся после всплеска на предыдущей неделе, что сигнализирует о продолжающемся улучшении ситуации на рынке труда.

Цены на нефть в четверг колебались между позитивной и негативной территорией, при этом низкий объем торгов перед пасхальными праздниками преувеличил колебания. Рынки будут закрыты в Страстную пятницу. Фьючерсы на нефть на NYMEX достигли внутридневного минимума 111 долларов за баррель после разворота курса и закрытия с повышением. За эту неделю фьючерсы подорожали на 2,4%.

Майские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов выросли в цене на 3,13 цента, или на 1%, до 3,3086 доллара за галлон. Майские фьючерсы на топочный мазут подешевели на 2,22 цента, или на 0,7%, до 3,1992 доллара за галлон.